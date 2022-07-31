جدارة تسجيل الدخول Jadara3 رَابِطْ التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية مسار masar

نقدم رَابِطْ تسجيل الدخول إلى برنامج جدارا 3 إلى منصة مسار للتقدم بطلب للحصول على 1444 وظيفة فِيْ وزارة التربية والتعليم، حيث يبدأ برنامج جدارا باستقبال طلبات الوَظْائِفْ التعليمية من الساعة 9 صباحًا يوم السبت إلى عبر منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومن خلال المقال يمكن الحصول على رَابِطْ نظام الجدارة الوظيفِيْة التعليمية الرسمي للتسجيل فِيْ الوَظْائِفْ التدريسية، وكذلك توضيح العديد من الأمور التي قد يحتاجها المتقدم لشغل وظيفة مدرس ممارس للعام الدراسي 1444 هـ.

أهلية تسجيل الدخول إلى برنامج Jadara3

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن فتح باب القبول والتسجيل فِيْ 11،547 وظيفة تعليمية شاغرة للرجال والنساء الحاصلين على المؤهل التعليمي والفني المطلوب. التالي 1444.

وأكدت الموارد البشرية أن المعلم الذي سيتم قبوله فِيْ هذه الوَظْائِفْ سيحصل على جميع مزايا الوظيفة التعليمية المنصوص عليها فِيْ قائمة الوَظْائِفْ التعليمية، ويدفع الراتب على مدار العام حسب سلم رواتب التعليم، وجميع المتقدمين لشغل وَظْائِفْ فِيْها. على وزارة التربية والتعليم التأكد من استيفاء شُروطْ التقدم للوَظْائِفْ التعليمية والتخصصات المطلوبة.

يمكن التسجيل فِيْ جدارا بالذهاب إلى منصة مسار الموارد البشرية، ثم تسجيل طلب جديد من خلال تعبئة تفاصيل طلب الوظيفة حسب السجلات المعتمدة من الجهات الرسمية. الحصول على رَابِطْ توفِيْر وَظْائِفْ تعليمية حائط 3 من خلال ما يلي

الأهلية مسار تسجيل الدخول jadara3 (الخدمات الإلكترونية).

تاريخ القيد على حائطه للأعمال التعليمية 1444

تم تحديد مواعيد بدء استقبال الطلبات من الراغبين فِيْ الالتحاق بوَظْائِفْ تدريسية من قبل الوزارة، حيث يتوقع خلال الفترة المشار إليها على النحو التالي