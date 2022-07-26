جدارة تسجيل حساب جديد وشُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ 1444 هـ وخطوات المقارنة بين المتقدمين

جدارا هِيْ منصة إلكترونية أنشأتها وزارة الخدمة المدنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أجل خلق مسار موحد للمواطنين للتقدم للوَظْائِفْ الشاغرة المعلن عنها من قبل مختلف الجهات الحكومية السَعُودِيْة، بما فِيْ ذلك الوزارات الحكومية والهِيْئات العامة، حيث استطاعت هذه المنصة لتوفِيْر عدد كبير من الوَظْائِفْ الشاغرة للمواطنين فِيْ المملكة

كيفِيْة تسجيل حساب جديد –

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند تسجيل حساب جديد على مسار أو منصة ميزة هذه الخطوات كالتالي –

اضغط على عبارة “تسجيل جديد” فِيْ منصة جدارا كَمْا هُو موضح بالشكل أدناه –

تتم إضافة رقم DNI، نظرًا لأنه يتكون من 10 أرقام، حيث يتم وضع الأرقام بدون فواصل فقط.

يضاف تاريخ ميلاد المواطن بالهجري.

تتم إضافة رمز التحقق الذي يظهر فِيْ أسفل الصفحة، والمكون من ستة أرقام.

انقر فوق “متابعة” لمتابعة خطوات التسجيل.

عند تسجيل البيانات الشخصية، من الضروري التأكد من أن البيانات الشخصية تظهر فِيْ قاعدة البيانات، كونها ضرورية للتحقق من صحة البيانات المذكورة، وإذا لم تظهر، فهذا يعني أن البيانات المدخلة لا تتطابق مع البيانات الشخصية.

تأكد من إضافة تفاصيل الحالة الصحية لمقدم الطلب أو مقدم الطلب، وإذا كان مقدم الطلب لديه إعاقة، فِيْجب عليك تحديد نوع الإعاقة.

يجب إضافة معلومات الاتصال، والتي يتم من خلالها التواصل الكامل مع مقدم الطلب، مع ضرورة التأكد من دقة وصحة جميع البيانات المدخلة.

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ المعلن عنها من خلال نظام جدارا للتوظيف الإلكتروني –

حدد نظام التعاقد الإلكتروني مسار الشُروطْ التي يجب على المتقدمين استيفاؤها لملء الوَظْائِفْ المعلن عنها على المنصة المذكورة، وهذه الشُروطْ هِيْ –

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب داخل المنصة.

يجب ألا يكون المتقدم لديه أي وظيفة حكومية وقت التقديم على الوظيفة.

أن يكون حاصلاً على المؤهلات المناسبة للوظيفة الإدارية المعلن عنها.

خطوات مقارنة المتقدمين فِيْ النظام الإلكتروني الموحد للتوظيف “جدارا”