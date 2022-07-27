جدارة توظيف 1444 شُروطْ وخطوات التقديم على وَظْائِفْ منصة جداره

الذي – التي جدارة التوظيف هِيْ منصة إلكترونية سعودية رقمية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السَعُودِيْة (وزارة العمل سابقاً)، بهدف مساعدة الباحثين عن عمل من الشباب والمواطنين فِيْ العثور على وَظْائِفْ حكومية مختلفة من خلال المنصة والتقديم. بالنسبة لهم أيضًا ما يلي هُو عن ثقافتي ؛ سيتم توضيح كل ما يتعلق بالالتحاق بالوَظْائِفْ التعليمية والإدارية وغيرها بالتفصيل على منصة جدارا السَعُودِيْة.

الجدارة الوظيفِيْة قم بتسجيل الدخول والتقدم لوظيفة

يمكن لأي مواطن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، رجلاً كان أم أنثى، التسجيل والتقدم لشغل الوَظْائِفْ المتميزة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي تسجيل الدخول إلى منصة جدارا

الضغط على تسجيل الدخول من خلال بوابة الدخول الوطنية الموحدة أو من خلال حساب أبشر.

توضيح كل ما يتعلق ببيانات السيرة الذاتية.

إضافة أو تعديل العناوين التعليمية وتاريخ الحصول عليها والخبرات إن وجدت.

ابحث فِيْ قائمة الوَظْائِفْ من خلال إعلانات الوَظْائِفْ المتاحة على المنصة.

انقر فوق (إرسال) فِيْ أي وظيفة يختارها المستخدم.

هنا يجب أن تنتظر نتيجة القبول فِيْ هذه الوظيفة.

سجل على أساس الجدارة

يمكنك إنشاء حساب جديد والتسجيل فِيْ جدارا باتباع الخطوات التالية أيضًا

استخدم الرَابِطْ المحدد للوصول إلى منصة Jadara المذكورة فِيْ الفقرة السابقة.

انقر (مستخدم جديد).

أدخل رقم التعريف القومي للمستخدم.

تحديد تاريخ الميلاد.

أدخل الرمز المرئي المكون من 6 أرقام.

انقر فوق الزر “متابعة” وسيتم دمج البيانات هنا وسيحتاج المستخدم إلى تأكيدها.

توضيح الحالة الصحية للمستخدم.

أدخل معلومات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وأهمها عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم استلام رسالة تفعيل الحساب عليه.

شُروطْ التوظيف للتوظيف.

ومن أهم متطلبات التسجيل فِيْ وَظْائِفْ برنامج جدارا السَعُودِيْة ما يلي