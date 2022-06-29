جدة.. إحباط تهريب 3.5 مليون قرص إمفِيْتامين مخدر

أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات والترويج التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عَنّْ إحباط محاولة تهريب 3.510.000 حبة أمفِيْتامين.

كَمْا أكد ضبط الشحنة بالتنسيق مع مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك بميناء جدة الإسلامي مخبأة داخل شحنة من الأحجار ومستلزمات الحدائق بحوزة 3 مقيمين من الجنسية التركية ومقيم ورجل. وافد بتأشيرة زائر، ومهاجر بتأشيرة عمرة سوري الجنسية، و 4 مواطنين.

تم القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلَّى النيابة العامة.