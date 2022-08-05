جدة الآن .. برق يضيء سماء عروس البحر الأحمر

تشهد محافظة جدة عروس البحر الأحمر حاليا رعدا وبرقا يضيء سماء المحافظة، في مشاهد جذبت المصورين والمشجعين من محافظة جدة لالتقاط مقاطع برق.

ورصدت صحيفة “المواطن”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أجواء محافظة جدة وسط سطوع البرق.

سماء #جدة الآن ⛈ # أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/WZ3XDFjcuZ

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 4 أغسطس 2022

النشرة الجوية

توقع المركز الوطني للطقس، في تقريره للطقس، اليوم، أن تظل الفرصة مواتية لعواصف رعدية متوسطة إلى قوية، تتسبب في تدفق الوادي والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار وأمطار البرد. على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان والمرتفعات، يمتد نفوذ منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة إلى الأجزاء الساحلية.

بينما توجد احتمالية لتكون سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الغرفة الفارغة).

البرق والرعد من الشمال #جدة الامان عبدالله الغامدي pic.twitter.com/97097eMlwJ

– طقس غربي (tags_algharbiuh) 4 أغسطس 2022