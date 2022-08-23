جدة نقطة جذب عالمية للفنادق الفاخرة 

قال موقع Top Hotel الألماني للسياحة إن المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في خطتها الكبرى لرؤية 2030 من خلال الاستثمار في البنية التحتية الفندقية.

استمرار تم تحديد مهمة خلق تجربة فريدة للزوار كأولوية قصوى، ووجدة مثال على ذلك.

وتابع التقرير إن استراتيجية المملكة هي محاولة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط من خلال تعزيز الصناعات الأخرى مثل السياحة التي هي في صميم رؤية 2030 لبرنامج التحول الوطني.

إحدى الطرق التي تنفذ بها الدولة هذه المهمة هي زيادة مخزونها من الفنادق الفاخرة، حيث تعد جدة المدينة الأبرز التي تُبذل الجهود حولها لتصبح نقطة جذب عالمية للفنادق الفاخرة.

إضافات فاخرة وحصرية

وفقًا لبيانات من Top Hotel Projects، ستتوفر أكثر من 7000 غرفة عبر الإنترنت في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في السنوات القادمة.

يأتي ذلك مع ما لا يقل عن 34 مشروعًا منفصلاً قيد التنفيذ حيث سيتم تقديم خدمات فاخرة وراقية في جدة، وهي مقسمة إلى 19 فندقًا من فئة أربع نجوم و 15 فندقًا من فئة الخمس نجوم.

من حيث سرعة التنفيذ، من المتوقع أن يتم الانتهاء من ثلاثة مواقع بحلول نهاية هذا العام، بينما سيشهد عام 2023 تنفيذ 14 فندقًا آخر، ولم يتم تحديد مواعيد افتتاح المشاريع الفندقية المتبقية.

مشاريع فندقية كبرى في جدة

من أبرز الفنادق العالمية في جدة ماريوت الدولية، هيلتون، ميلينيوم ومنتجعات كوبثورن، فنادق منتجعات IHG، فندق حياة ريجنسي الذي يضم 500 غرفة ويفتح في الربع الرابع من عام 2023، وكذلك فندق ريكسوس جدة السياحي المتكامل. منتجع مع مجموعة من المرافق العائلية من فئة الخمس نجوم مثل الحديقة المائية وحمامات السباحة والفيلات مع حمامات السباحة الخاصة.