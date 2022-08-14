جدل بشأن مشاركة نوال الزغبي فِيْ مهرجان القلعة.. وشقيقها يرد

كسر مارسيل الزغبي، شقيق ومدير أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صمته إزاء الجدل الدائر بين الجمهُور حول إحياءه حفلًا بالتعاون مع الأوبرا المصرية، على الرغم من إلغاء حفل سابق قبل نحو شهرين. مبينا انه لا توجد مشكلة حاليا بين مسؤولي دار الاوبرا وشقيقته نوال.

وأضاف شقيق نوال الزغبي، فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، أنه لا علاقة بين حفلته التي ألغيت سابقًا وحفلته ضمن فعاليات مهرجان القلعة الموسيقي، وتابع “كان فِيْ ورطة وتم حلها”.

يبدو أن مارسيل الزغبي مهتم بوجود حالة من التفاؤل بين الجمهُور حول ما يأتي من الأعياد وعدم النظر إلَّى الوراء والأزمات التي حدثت، مضيفًا “لنكن مبتهجين وسعداء الأعياد، لماذا ماذا هل نعود الى المشاكل

أراد شقيق نوال الزغبي إيضاح الأمر للجمهُور قائلاً لا إشكال بين نوال الزغبي ومسئولي الأوبرا، فالأمور تسود بينهم بشكل جيد دون أزمة، والأمور فِيْ أحسن الأحوال. وعلق “إن شاء الله الحفلة لطيفة والجمهُور مبسط”.

قال محمد منير المسؤول بالمكتب الإعلامي لدار الأوبرا المصرية، إن الحفل السابق لنوال الزغبي لم يكن حفلة أوبرا، مشيرا إلَّى أن رئيس دار الأوبرا لم يوقع حفلته الموسيقية فِيْ الأوبرا فِيْ يونيو الماضي، بل كان ينتمي إلَّى نقابة عمال دار الأوبرا. .

وأشار إلَّى أن الأوبرا تحظى بأقصى درجات الاحترام والتقدير لجميع الفنانين الموجودين فِيْ مسارحها.

وأكد فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” أن الأوبرا المصرية جهة حكومية مملوكة للدولة. ويصعب الدخول فِيْ جدل من هذا النوع مضيفا أن نوال الزغبي نجمة لها وزن وجمهُور كبير وليس من مصلحة الطرفِيْن تفويتها لأن النشاطات الفنية القادمة كثيرة سيكون هناك أن يكون هناك تعاونات كثيرة.

خلال الساعات الماضية، أثيرت حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن مشاركة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فِيْ حفل ضمن مهرجان القلعة للموسيقى، الذي يبدأ دورته الثلاثين اليوم الأحد، والذي تنظمه الفنانة اللبنانية. الأوبرا المصرية إخراج د. مجدى صابر.

وربط الجمهُور حفلة نوال الزغبي فِيْ مصر، بالأوبرا المصرية على مسرح القلعة، والأزمة التي أثارت حفلها داخل الأوبرا فِيْ يونيو الماضي، والتي تسببت فِيْ الحديث عَنّْ انتهاء الأزمة بينهما وبينهما. وقال آخرون إن الأوبرا لم تكن طرفًا فِيْ الحفلة السابقة، الأمر الذي أثار جدلاً بين الجمهُور، لأن الحفل الأخير كان فِيْ الأوبرا.

وتم إلغاء حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فِيْ دار الأوبرا المصرية، حيث قالت نوال فِيْ تغريداتها “اعتذرت عَنّْ إقامة الحفل بعد الفوضى فِيْ عملية الحجز، حيث تم فتح بوابة الحجز عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. تم حجز 24 ساعة و 400 تذكرة، وبعد ذلك تم إغلاق الحجز لمدة 4 أيام، وعَنّْد استفسارنا تم فتح الحجز للمرة الثانية، ثم أوقفوه مرة أخرى، وفتحوه، وتم إغلاقه عمدًا والعبث به … هذا الإهمال وقلة الاحتراف والإساءة المتعمدة أدت بي إلَّى إلغاء الحفل والاعتذار عَنّْ المشاركة “.