جدل بعد حديث طارق الحبيب عن استبدال حجاب الطفلة بقبعة أثناء السفر

أثار الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، جدلًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تحدث عن حاجة الفتاة للحجاب أثناء السفر، مشيرًا إلى أنه يمكن استبدال الحجاب بقبعة جميلة.

الحجاب للفتاة أثناء السفر ..# طارق_الحبيب pic.twitter.com/zoi8M7Fb5u

– أ. طارق الحبيب (Talhabeeb) 31 يوليو 2022

تغطية الشعر بقبعة

وقال الدكتور طارق الحبيب في مقطع فيديو نشر على حسابه على تويتر إن امرأة سألته عن سفر ابنته البالغة من العمر 12 عاما بدون حجاب. ردت الحبيبة بقولها إن الحجاب يعني تغطية الشعر، فيحتمل أن تغطيه الفتاة بقبعة جميلة تزينها أثناء السفر.

وأضاف أن الرحلة تعتبر حرية وانطلاق، والفتاة ترى الأمر على هذا النحو، وارتداء الحجاب سيعتبره قيدًا على عكس الكبار، لذا من الممكن أن ترتدي أي شيء يزينها وتحبها. في هذه العبادة في نفس الوقت.

اختلف المغردون على هذا المنطق، حيث قال أحد المغردين “كلامك جميل يا دكتور. أنا متفاجئ عندما أرى فتاة تمشي مع والدتها وهي في الثالثة عشرة من عمرها وهي لا ترتدي الحجاب، وإذا قلت لها”، حاول أن تحبها في أولستر من الآن فصاعدًا دون إكراه، وستحبه وستصبح محبوبًا “.

السترة هي الأصل.

بينما قال آخر “نعم، الأصل ستر، لكنه مقنن وموضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

ولفت مغرد آخر إلى وجوب تحجب الأولاد في العبادة والواجبات على النحو الذي يحبونه، ولكن في سن معينة تجب الفتاة على الواجبات والعبادات بما في ذلك الحجاب.

وأخيراً، انتقد الأمر قائلاً “الفتاة في سن الثانية عشرة تعتبر امرأة في الإسلام، فيجب عليها أن تستر نفسها بالكامل، ولا يجوز لي أن أفتوى عليها بالقبعة .. كلامك. لا يتوافقون مع الشريعة “.