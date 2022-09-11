جدل فِيْ الشارع السعودي.. سعد الحارثي يطالب النصر بـ”عودة حمد الله”

قال سعد الحارثي أسطورة كرة القدم فِيْ نادي النصر، فِيْ تصريحات تلفزيونية، صباح اليوم الاثنين، إن سعد الحارثي، يرغب فِيْ إعادة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله إلَّى حديقة مرسول.

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سعد الحارثي (38 عاما) اعتزل كرة القدم محليا ودوليا عام 2013 أي قبل 9 سنوات.

الحارثي أحد أساطير كرة القدم فِيْ النصر، بالنظر إلَّى الفترة الطويلة التي قضاها مع الفريق الأول، من 2004 إلَّى 2011، قبل أن يفاجئ الشارع الرياضي السعودي، بانضمامه إلَّى منافسه الهلال، عام 2011.

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وعلق سعد الحارثي، فِيْ تصريحات متلفزة لـ”ستاد SSC ”، على تراجع أداء النصر، على الطائرة الهجومية، وهُو ما ظهر فِيْ مباراة الفوز على داماك (2-1)، فِيْ الجولة الثالثة من الجولة الثانية. دوري روشان السعودي. مسابقات

وأكد الحارثي أن الكاميروني فنسنت أبو بكر لا يستحق أن يكون لاعبا أساسيا فِيْ تشكيل النصر.

وأضافت أسطورة الفوز أن الفريق يحتاج فنيا للنجم عبد الرزاق حمدالله أو لاعب بالمواصفات التي كان يمتلكها المهاجم المغربي قبل رحيله إلَّى الاتحاد.

ظل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فِيْ صفوف فريق النصر الأول من صيف 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل إنهاء العقد بين الطرفِيْن، لأسباب غير متعلقة بكرة القدم.

وتنازع النصر مع عبد الرزاق حمدالله فِيْ المحكَمْة، حيث أصدرت لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ما مجموعه 4 أشهر، قبل أن يعلق مركز التحكيم الرياضي العقوبة مؤقتًا.

وأصبح حمدالله فِيْ الجماهِيْر من الممنوعين من نادي النصر، ففاجأ البعض برغبة الأسطورة سعد الحارثي.