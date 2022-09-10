جدل فِيْ الشارع السعودي.. ما حَقيْقَة إيقاف حمد الله مع الاتحاد

يتساءل الشارع الرياضي السعودي عَنّْ إلغاء عقوبة رفع عقوبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فِيْ إطار الجدل القانوني الذي ثار، بعد المباراة الأولى لفريق كرة القدم بنادي الاتحاد، ضد آل- فاز رائد، عَنّْدما فاز زملاء المدرب البرتغالي نونو سانتو (1-0)، مساء أمس الجمعة، فِيْ مباراة بينهم فِيْ اليوم الثالث من دوري “روشن” السعودي.

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بدأ الجدل الواسع الذي أثير فِيْ الأوساط الرياضية السعودية بعد إعلان المدرب البرتغالي نونو سانتو، مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله، بشكل أساسي، فِيْ تشكيل الاتحاد الرسمي على رأس الرائد.

جدل فِيْ الشارع السعودي .. ما حَقيْقَة اعتقال حمدالله من الاتحاد

أوقف المركز السعودي للتحكيم الرياضي، من خلال بيان رسمي، إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة من لعب كرة القدم، بانتظار صدور قرار نهائي بشأن استئناف النجم.

بعد تدخل حمدالله، سارع الرائد إلَّى تقديم شكوى رسمية إلَّى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الاتحاد، مما زاد الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة وأن بعض المحترفِيْن فِيْ الإعلام القانوني والرياضي أشاروا إلَّى احتمال حدوث ذلك. العميد. يخسر كل النقاط الثلاث.

واستمر الجدل فِيْ الشارع الرياضي، بعد أن أكد الكثيرون انسحاب الحكَمْ سلطان السميل من لجنة التحكيم فِيْ قضية التسجيلات الصوتية، التي تنازع فِيْها النصر والاتحاد من قبل عبد الرزاق حمدالله الذي يعود. لتعليق 31 عاما

إلا أن الإعلامي محمد العامري أوضح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لا يوجد شيء رسمي، مؤكدا اعتذار سلطان السميل للمركز السعودي للتحكيم الرياضي، مضيفا أن قرار تعليق العقوبة. لوقف الحمد الله نهائي، أي لا رجوع فِيْه.

وأضاف أن الدليل على استحالة القبض على عبدالرزاق حمدالله، مجدداً، هُو رفض بطاقتي نصر سابقتين، من أجل إخراج سلطان السامل من قضية عبد الرزاق حمدالله، وفق ما أقره مركز التحكيم الرياضي من. المملكة العربية السعودية. التعيين، بناءً على اختيار الاتحاد.

يشار إلَّى أن إيقاف عبدالرزاق حمدالله جاء ضمن العقوبات التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ قضية “التسجيلات الصوتية”، التي ندد فِيْها النصر، الاتحاد، بارتكاب أعمال غير مشروعة. مفاوضات مع اللاعب المغربي.