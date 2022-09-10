يبدو أن اسم سالم الدوسري لا يزال يثير جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد مباراة كرة القدم للفريق الأول فِيْ نادي الهلال، والتي تغلب فِيْها على الزمالك المصري، ليلة الجمعة الماضية، فِيْ سوبر لوسيل. نهائي الكأس، بركلات الترجيح (4-1)، بعد تعادل إيجابي بين الفريقين، بهدف لمثله.

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وأثار النجم سالم الدوسري البالغ من العمر 31 عاما، غضب شريحة كبيرة من جماهِيْر الهلال، فِيْ مباراة الفتح فِيْ دوري روشان السعودي، والتي سبقت مباراة الزمالك المصري، عَنّْدما فاز زملاء المدرب الأرجنتيني رامون على دياز. بهدف نظيف، حيث عارض بشدة استبداله فِيْ الدقيقة 72 بدلاً من الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو.

جدل فِيْ الشارع السعودي .. مدرب الهلال “يخشى” سالم الدوسري!

وظهر النجم سالم الدوسري، بمستويات غير جيدة، لجمهُور الهلال، أمام الزمالك المصري، إلا أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز رفض استبداله، حيث أقام على ملعب لوسيل، بأسماء أخرى. فِيْ الخارج، مثل البيروفِيْ أندريه كاريلو، سلمان الفرج ومالي موسى، ماريا، الثلاثي الذي كان أداؤه أفضل بكثير.

ويرى “أبو لطيفة”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مدرب الهلال يواصل “تملق” سالم الدوسري على حساب الآخرين، موضحًا أنه كان يجب استبداله أمام الزمالك. بل وأوصى بأن يجلس على الدكة الفترة القادمة حتى يعود إلَّى المستويات المعروفة.

واتفق عدد من المشجعين الناشطين على تويتر مع أبو لطيفة على أن “سنشي الهلالي” شعر أن مدرب الهلال يخشى غضب سالم الدوسري.

نسيت بعض جماهِيْر الهلال التعليق على أداء سالم الدوسري، نظرا للروح المعَنّْوية الحسنة التي صاحبت حصوله على لقب كأس سوبر لوسيل، أمام الزمالك المصري، بمكافأة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، أي ما يقرب من 5.5 مليون ريال سعودي. .

يشار إلَّى أن سالم الدوسري علق، بعد انتهاء مباراة الهلال، على المستويات التي قدمها اللاعبون، فِيْ بداية موسم 2023، موضحا أنه من الطبيعي أن البعض ما زالوا لا يصلون إلَّى المستوى المنشود. . ، بالنظر إلَّى التحسن التدريجي المتوقع، وأضاف أن المهم هُو الفوز وهُو ما يحدث بالفعل فِيْ دوري “روشان” السعودي بالفوز 3 من أصل 3 مباريات.