جدل فِيْ مصر لارتفاع أسعار الحفلات.. والمنظمون يوضحون الأسباب

أثارت أسعار حفلات الصيف فِيْ مصر جدلًا كبيرًا، بسبب ارتفاع أسعارها، حيث وصلت إلَّى أكثر من خمسة آلاف دولار، لا سيما الحفلات التي أقيمت فِيْ مدينة العلمين الجديدة، والتي أحيا فِيْها الفنان عمرو دياب حفلته الأخيرة، وواجه انتقادات. عَنّْ سعر تذكرة طاولة واحدة، والتي سيتبعها الفنان روبي، والتي بلغت أكثر من ألفِيْ دولار.

كشف مخطط الحفل الشهِيْر، عمر عز، ومنظم الحفل الأخير للفنان محمد منير بالإسكندرية، بعد غياب 10 سنوات عَنّْ منصب المحافظ، أن “الملك” لم يرغب فِيْ زيادة سعر حفلته، والتي تراوحت بين 250 إلَّى 450 جنيهاً (13-24 دولاراً) لأن شعبيتها مختلفة ولديها فئة معينة من الجمهُور.

وأضاف عز أن هناك فرقًا كبيرًا بين حفلات محمد منير بالإسكندرية والحفلات التي تقام فِيْ الساحل الشمالي، لأن فئة معينة على الساحل قادرة على دفع ثمن الدخول الباهظ.

وأوضح مخطط الحفل الشهِيْر، أن محمد منير انهار بعد رؤية الجمهُور فِيْ حفله بالإسكندرية، ورأى حبه له، وكذلك غنائه مع فريق “بلاك تيما”، وهُو ما يعتبره امتدادًا لغنائه.

على جانبك؛ قال المنتج ومخطط الحفلات أحمد الجنزوي، إن سبب ارتفاع أسعار تذاكر الحفل يعود إلَّى ما أحدثه كورونا فِيْ العالم خلال العامين الماضيين ونتيجة لذلك أسعار كل شيء بما فِيْ ذلك المعدات والأجهزة. التي تستخدم فِيْ الحفلات الموسيقية.

وأضاف الجنزوري أن الفئة التي تستهدف حضور حفلات النجم عمرو دياب مختلفة تمامًا عَنّْ الحفلات الأخرى، وبالتالي فإن دفع مبالغ كبيرة لهم أمر طبيعي.

وتابع منظم الحفلة الشهِيْر أن هذه الحفلات بحاجة إلَّى تأمين كبير حتى لا يدخل المتسللون أو يفسدون ما هُو منظم، وأشار إلَّى أن الفنان لا يتدخل فِيْ فرض “كود دريس” على الحضور، بل يتم تنظيمه من قبل الطريقة العامة للمباراة.

كَمْا كشف المنتج ومخطط الحفلات تامر عبد المنعم عَنّْ رأيه فِيْ ارتفاع أسعار حفلات النجوم، قائلا إن السبب فِيْ ذلك هُو ارتفاع رواتب النجمات، ما أدى إلَّى ارتفاع كل ما يخص الحفلات.

وأضاف عبد المنعم أن جميع الأصناف التي تضاف إلَّى الحفلات مثل المعدات وغيرها قد زادت فِيْ السعر، وكذلك تنظيم الحفلة يتطلب الكثير من الجهد لتقديم نفسه فِيْ أفضل ضوء، والفئة التي تحضر هذه الحفلات مختلف. من عدة فئات.

يشار إلَّى أن الفنان المصري عمرو دياب أثار جدلا كبيرا، بسبب أسعار حفله الأول خلال موسم صيف 2022 فِيْ مصر، والذي أقيم فِيْ 12 يوليو، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 1250 جنيهًا و 10000 جنيه، ابتداء من بسعر 1،250 – 1،500، 2،000، 2،500، 3،500، 4،000، 5،000، 10،000 جنيه.

كَمْا حدد منظم الحفل سلسلة شروط لحضور حفل عمرو دياب، أهمها الحضور بالملابس البيضاء، ويمنع الحضور لمن هم دون سن الـ 21.

كَمْا أثارت الفنانة المصرية روبي جدلًا حول أسعار حفلها بالساحل الشمالي، والذي كان مقررًا فِيْ 29 من الشهر المقبل، وتم تأجيله إلَّى 12 أغسطس، وبلغت أسعار طاولة 52.500 جنيه، وأسعار العرض. كانت الجداول كالتالي جدول فِيْ الفئة الأولى لـ 10 أشخاص مقابل 6500 جنيه، وطاولة فِيْ الفئة الثانية لـ 12 شخصًا بسعر 10.200 جنيه، وجدول فِيْ الفئة الثالثة لـ 12 فردًا بسعر 12600 جنيه.

بينما تكلف طاولة فِيْ الفئة الرابعة لـ 15 شخصًا 18000 جنيه إسترليني، وجدول فِيْ الفئة الخامسة لـ 12 شخصًا تكلفته 17.400 جنيه إسترليني، وجدول فِيْ الفئة السادسة لـ15 شخصًا بتكلفة 25500 جنيه إسترليني وأيضًا جدول فِيْ الفئة السابعة لعدد 12 شخصًا بـ 24 ألف جنيه، وطاولة فِيْ الفئة الثامنة والأخيرة لـ 15 فردًا 52،500 جنيه.

آخرهم المطربة اللبنانية هِيْفاء وهبي التي أثارت جدلا كبيرا لنشر أسعار حفلتها المقبلة، الموافق 5 أغسطس، وهِيْ عبارة عَنّْ طاولة لـ 6 أشخاص شاملة العشاء، والفئة الرابعة والأخيرة هِيْ. طاولة لـ 8 VIP ويصل سعرها إلَّى 35000 جنيه.