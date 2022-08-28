جدول إجازات العام الدراسي الجديد 2022-2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد تاريخ العودة الى المدارس، كما وبينت الوزارة تقويم الدراسي للتعليم و تم تحديد إجازات العام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يبدأ دوام العام الدراسي 2022-2023 يوم الأحد 28 أغسطس، مما كثرت التساؤلات الطلاب وأولياء الأمور لتعرف على جدول إجازات العام الدراسي الجديد 2022-2023.

بداية الدراسة فِيْ السَعُودِيْة.

بدأت نهاية إجازة العام الدراسي السابق فِيْ المملكة فِيْ يونيو الماضي واستمرت حتى أغسطس، وهِيْ إجازة تقارب ثلاثة أشهر، وبدأت العام الدراسي هذا العام فِيْ يوم الأحد السابق والموافق الأول من شهر صفر. قام التعليم بتعيين التقويم الأكاديمي الذي يعرض للطلاب تفاصيل جدول العملية. يُظهر العام الدراسي عطلات ربع سنوية وعطلات نهاية الأسبوع وما إلى ذلك. من المقرر أن تنتهِيْ هذه السنة الدراسية فِيْ الثاني والعشرين من يونيو 2023.

إجازات العام الدراسي الجديد 2022-2023

أصبحت إجازات العام الدراسي الجديد أكثر من ذي قبل وذلك نتيجة زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 3 حتى لا يشعر الطلاب بالملل أو التعب والإرهاق خلال فترة الدراسة الطويلة. بين كل فصل دراسي وآخر إجازة هناك فجوة مقدارها عشرة أيام كاملة، ولكل فصل عدد معين من أيام الإجازة يتقاطع كل منها، سواء أكانت وطنية أم دينية، حسب المناسبات فِيْ كل فصل دراسي، وإليكَمْ ما يلي جدول يوضح بالتفصيل أيام الإجازة فِيْ العام الدراسي الجديد

تقويم العام الدراسي الجديد 1444

أما باقي تفاصيل التقويم الأكاديمي فِيْمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي الذي يذكر فِيْه تاريخ بداية ونهاية الفصول الثلاثة وعدد أيام كل فصل دراسي ونجد أيضًا تاريخ الانتهاء. للعام الدراسي الحالي. والتي من المقرر أن تنتهِيْ فِيْ الحادي والعشرين من شهر يونيو بحيث تبدأ العطلة فِيْ الثاني والعشرين من الشهر وتستمر قرابة ثلاثة أشهر

اعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن جدول إجازات العام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تشمل على 10إجازات، منها 5 إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.يبدأ الفصل الدراسي الجديد يوم الأحد 28 أغسطس 2022