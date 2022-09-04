جدول اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444 ، دائماً ما يبحث العديد من اولياء الأمور حول التعرف على الأسئلة التي تقوم بتعزيز المهارات التعليمية لدى ابنائهم من الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية المتوسطة والابتدائية ويأتي ذلك الامر نتيجة العمل على رفع كفاءة الطلاب من حيث العملية التعليمية ، مما يدفع بهم الى البحث عن جدول اختبار تعزيز المهارات الذي يمكنهم من معرفة المواعيد الخاصة لكل اختبار ، تابعوا معنا .

اختبارات تعزيز المهارات 1444

يعد اختبار “تعزيز المهارات” أحد الاختبارات التي تقيس مهارات الطلاب في جميع المستويات الأكاديمية، والذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. يستهدف هذا الاختبار الطلاب من الصف الثاني بالمدرسة الابتدائية إلى السنة الأولى المشتركة بالمدرسة الثانوية. والاستيعاب في جميع المعارف التي تم دراستها لتحديد مستوى كل طالب بعد خوض هذا الاختبار في عدد من المواد الدراسية، والتي تشمل “اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، العلوم”. يتم من خلالها أداء الاختبارات في بعض الحالات التي تخصصها الوزارة.

موعد اختبار تعزيز المهارات لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن موعد إطلاق اختبار تعزيز المهارات لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وكذلك العام المشترك الأول، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 9 / سبتمبر / 2022 م، الموافق صفر / 8/1444 هـ. والمدرسة الإعدادية لعام 1444 هـ يوم الأحد 8 / صفر / 1444 هـ الموافق 9 سبتمبر 2022 م.

جدول اختبارات تعزيز المهارات للمستويين الابتدائي والمتوسط

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية جدول اختبارات تعزيز المهارات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 1444 هـ.

جدول اختبارات تعزيز المهارات لطلاب المرحلة الابتدائية 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في البيان الرسمي للوزارة المواعيد المنظمة التي تحدد شكل امتحان المرحلة الابتدائية على النحو التالي

اليوم قاعة الدراسة المواضيع الأحد 02/8/1444 هـ الصف الرابع موضوع لغتي – الرياضيات الأحد 02/8/1444 هـ الصف الخامس الابتدائي موضوع لغتي – الرياضيات الأحد 02/8/1444 هـ الصف السادس الابتدائي موضوع لغتي – الرياضيات الاثنين 1444/9/2 هـ الصف الثاني الابتدائي موضوع لغتي – الرياضيات الاثنين 1444/9/2 هـ الصف الثالث الابتدائي موضوع لغتي – الرياضيات الثلاثاء 2/10/1444 هـ الصف الرابع علوم – لغة انجليزية الثلاثاء 2/10/1444 هـ الصف الخامس الابتدائي علوم – لغة انجليزية الثلاثاء 2/10/1444 هـ الصف السادس الابتدائي علوم – لغة انجليزية

جدول اختبارات تعزيز المهارات لطلاب المرحلة الإعدادية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني الجدول الزمني لاختبار تحسين المهارات للمستوى المتوسط ​​، كما هو مبين في الجدول أدناه

اليوم قاعة الدراسة المواضيع الأربعاء 1444/11/2 هـ منتصف الصف الأول موضوع لغتي – الرياضيات الأربعاء 1444/11/2 هـ متوسط ​​الصف الثاني موضوع لغتي – الرياضيات الأربعاء 1444/11/2 هـ متوسط ​​الصف الثالث موضوع لغتي – الرياضيات الخميس 02/12/1444 هـ منتصف الصف الأول موضوع لغتي – الرياضيات الخميس 02/12/1444 هـ متوسط ​​الصف الثاني موضوع لغتي – الرياضيات الخميس 02/12/1444 هـ متوسط ​​الصف الثالث علوم – لغة انجليزية

ما هي آلية تعزيز المهارات من منصة مدرستي

يتضمن اختبار تعزيز المهارات بمنصة مدرستي للعام 1444 هـ الآلية التالية

النموذج الأول يتضمن أسئلة حول نظام الصواب والخطأ.

النموذج الثاني يتضمن نظام الاختيار من متعدد.

بعد الإجابة على جميع أسئلة الاختبار ؛ انقر فوق “حفظ”. سيتحول الزر إلى اللون الأخضر.

انقر فوق “التالي”.

سوف ينتقل إلى السؤال الجديد.

راجع التعليمات قبل بدء الاختبارات.

سيظهر مربع يوضح الأسئلة التي تم حلها وإرسالها والأسئلة التي لم يتم إرسالها، لتكون بمثابة خريطة للطالب أثناء إجراء الاختبار.

كيفية إجراء اختبار مهاراتي لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة

سيتم إجراء اختبار تعزيز المهارات للعام 1444 هـ للمراحل الابتدائية والمتوسطة والأولى بشكل مشترك من خلال المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، ولكنه وفر منصة اختبار مركزية يمكن من خلالها إجراء الاختبار للطلاب غير القادرين. لإجراء الاختبار في المدرسة خلال مدة (24) ساعة من تاريخ بدء الاختبار، ويمكنك إجراء الاختبار عبر منصة الاختبار المركزية باتباع الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى “منصة الاختبار المركزية” “”.

حدد علامة التبويب “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول لمنصة مدرستي.

انقر فوق “التالي” لإضافة كلمة المرور.

اختر “تسجيل الدخول”.

اختر علامة التبويب “خذ اختبار مهاراتي”.

يجب أن يوافق الطالب على جميع الشروط والإرشادات.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

حل الأسئلة.

اضغط للإنهاء.

تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1444

يُطلب من الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المذكورة أعلاه التسجيل في منصة مدرستي قبل إجراء اختبار مهاراتي. فيما يلي خطوات إنشاء حساب على منصة مدرستي للعام 1444 هـ

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

اضغط على “تسجيل جديد”.

اكتب رقم الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.

أدخل رقم الإقامة للطلاب الدوليين.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق خيار “تحقق”.

قم بإجراء الوثائق المطلوبة عبر الهاتف.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق خيار “تحقق”.

يتم التحقق من البيانات المدخلة.

انقر فوق خيار “تسجيل”.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

تحديث وتأكيد كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

انقر فوق “التالي”.

أدخل رقم الهاتف المحمول للطالب أو المعلم.

انتظر وصول رمز التحقق.

يتم التسجيل، ويتم عرض الصفحة الشخصية للطالب.

دليل اختبار تعزيز المهارات لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية التي يجب الالتزام بها عند إجراء الاختبار لتعزيز المهارات في المرحلتين “الابتدائية والمتوسطة” لعام 1444 هـ. وفيما يلي أبرز هذه التعليمات

يجب أن يكون الاختبار شخصيًا في مدرسة الطالب.

قم بتضمين الاختبار في الكتيب وقم بتضمين موضوع واحد أو موضوعين.

وقت الاختبار “ساعة ونصف” من بداية الجلسة الثانية.

يمكن للطالب إجراء الاختبار من خلال منصة الاختبار المركزية خلال (24) ساعة من بداية موعد الاختبار، في حالة غياب الاختبار عن المدرسة.

اطلع على شروط تقديم بداية الاختبار.

يشرف على الامتحان مدرسو المادة حسب وقت الامتحان مع الجدول الزمني المدرسي.

يجب الإجابة على جميع الأسئلة في الاختبار.

راجع جميع الأسئلة قبل حل الاختبار لتعيين المدة الزمنية لكل سؤال.

انقر فوق “إنهاء الاختبار” بعد الانتهاء من الاختبار.

رابط إلى منصة مدرستي للامتحانات المركزية ekhtibar.moe.gov.sa

توفر وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية رابط الاختبارات المركزي، والذي يتيح للطلاب في جميع المراحل التعليمية والتعليمية الدخول إلى المنصة وإجراء الاختبارات التي أطلقتها الوزارة والتي تستهدف جميع الطلاب. يمكن الوصول إلى رابط الاختبارات المركزية “”.

جدول اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444 ، يعتبر جدول تعزيز المهارات من الامور ذات الأهمية والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة السعودية وياتي ذلك للعمل على تحديد المستويات الخاصة بالطلاب أصحاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة .