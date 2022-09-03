جدول الاذاعة المدرسية مفرغ جاهز للطباعة ، دائماً ما تهتم العديد من المدارس التعليمية بعمل المسابقات التي تتعلق بالاذاعة المدرسية ، مما تجعل هنالك تنافس يسعى العديد من الطلاب للحصول على أفضل إذاعة مدرسية لعرضها أمام مختلف الطلاب والمعلمين داخل المدرسة ، مما يؤدي الى ارتفاع الروح المعنوية والنشاط الإيجابي لدى الطلاب وبالتالي يزيد من تركيزهم في الفصول الدراسية المختلفة لجميع المراحل، تابعوا معنا .

راديو المدرسة

الإذاعة المدرسية هي حدث ثقافي يقام في صباح اليوم الدراسي كل يوم، وتتضمن مجموعة فقرات يتم عرضها قبل طابور المدرسة، وغالبًا ما يقدمها طلاب وطالبات من الدراسة، ويتم إعدادها من قبل الطلاب والطالبات بمساعدة مدرسين متخصصين، ويتضمن جزء من تلاوة القرآن الكريم، ويتضمن فقرات دينية وتربوية ورياضية، بالإضافة إلى كلمات وأشعار وحكمة ونصائح، بهدف البدء في تلاوة القرآن الكريم. يوم دراسي مليء بالنشاط والحيوية والمعلومات التي تفيد الطلاب ونصائح تجعلهم يمضون قدمًا في يومهم المدرسي.

قطاعات الإذاعة المدرسية

تعتمد الإذاعة المدرسية على فقرات محددة ومنظمة لكل طالب من قبل المعلم المسؤول. لذلك يتم تناولها من خلال مجموعة فقرات سنشرحها لكم من خلال النقاط التالية

فقرة مقدمة في الإذاعة المدرسية كلمة افتتاحية لإعداد الموضوعات التي سيتم تغطيتها في الإذاعة.

فقرة تلاوة آيات من القرآن الكريم فيها مجموعة من الآيات القرآنية ليقرأها الطالب المسئول عن بداية يوم مليء بالثواب والثواب ورضا الرحمن.

فقرة الحديث حيث يتم اختيار أحد الأحاديث النبوية الشريفة لعرض أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

حكمة اليوم تتلى فيها حكمة من شخص مشهور لتعليم الطلاب.

هل تعلم فقرة لتحفيز الطلاب وتزويدهم بمعلومات جديدة كل يوم من أيام المدرسة.

فقرة ختامية يختم فيها أحد الطلاب المسئولين الإذاعة المدرسية ويسلم الراديو للمعلم.

جدول راديو المدرسة فارغ

تعتبر الإذاعة المدرسية من الأنشطة المدرسية المهمة التي تساعد في بناء التكوين المعرفي للطلاب والطالبات بشكل يختلف عن الدروس التربوية التقليدية، وذلك لتنوع فقرتها التي تقدم بطريقة بسيطة وسريعة، وتنشط الصوت. تأثير أكثر من الدروس التقليدية، حيث يتم إيصالها من خلال الإذاعة المدرسة في الصباح، وينظم المعلم أدوار الطلاب في الإذاعة المدرسية. يقوم أيضًا بتوزيع المهام على الفصول بالترتيب، ولهذا يحتاج إلى جدول إذاعي مدرسي لتنظيم هذه المهام. فيما يلي نموذج لجدول راديو المدرسة

جدول راديو المدرسة كلمة فارغة جاهزة للطباعة

تعتبر الإذاعة المدرسية من الأحداث الثقافية العامة في اليوم الدراسي لأهمية تأثير الصوت البشري في رسم صورة ذهنية متنوعة للطلاب والطالبات، وبالتالي مخاطبة المستمع عاطفياً بشكل غير مباشر، ومن ثم إثارة المشاعر الإنسانية و دعم الرؤية التخيلية للطالب، لذلك يجب أن يتم تنظيمها على أكمل وجه من قبل المعلم والطلاب المسؤولين، وفي هذا السياق، سنقدم لكم جدول راديو المدرسة في كلمة “”.

جدول راديو المدرسة فارغ pdf

يتكون جدول الإذاعة المدرسية من أيام الأسبوع المدرسية، والتي تبدأ من الأحد إلى الخميس، وتتضمن بالترتيب أسماء الفصول والفصول المشاركة في الإذاعة المدرسية في كل يوم من أيام الأسبوع. كما يتضمن أيضًا اسم المعلم المسؤول عن تنظيم الإذاعة، وغالبًا ما يتم تنظيم الجدول على أساس أسبوعي أو شهري. هذا يرجع إلى المنظم المسؤول عن تحديد جدول راديو المدرسة. في هذا السياق، سوف نقدم لك جدول راديو المدرسة بصيغة pdf.

كلمة تسجيل راديو المدرسة

سجل راديو مرسى هو ملف يحتوي على كافة تفاصيل الإذاعة المدرسية وكيف يتم تنظيمها وماهي الفقرات التي يجب عرضها خلال الأسبوع كما يتضمن جدول الإذاعة المدرسية ولهذا قدمنا ​​لك عينات من تسجيلات راديو المدرسة التي يمكنك الحصول عليها من خلال الروابط الموضحة أدناه

تنزيل النموذج الأول “”.

تنزيل النموذج الثاني “”.

تنزيل النموذج الثالث “”.

سجل راديو المدرسة pdf جاهز للطباعة

سجل الإذاعة المدرسية يتضمن أهداف الإذاعة وفقرات الراديو. كما يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالفقرات، بدءاً بكلمة الصباح وتلاوة آيات قرآنية، مروراً بالأحاديث الشريفة والحكم والأمثال والأخبار المحلية والعالمية. يحتوي أيضًا على جدول الإذاعة المدرسية، ولهذا يمكنك الحصول على تسجيل الراديو المدرسي بصيغة pdf من خلال الرابط التالي “”.

جدول الاذاعة المدرسية مفرغ جاهز للطباعة ، تعد الاذاعة المدرسية في بداية اليوم الدراسي من الأمور ذات الأهمية في رفع معنويات الطلاب ، وتحفيزهم على العملية الدراسية ، ودائماً ما يتم إختيار الموضوعات بشكل متنوع وثقافي للإستفادة ورفع الثقافة الفردية لدى الطلاب .