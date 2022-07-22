جدول التقويم الدراسي || مَوعِد بداية العام الدراسي الجديد 1444 فِيْ السَعُودِيْة

بعد انتهاء العام الدراسي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وانتهاء الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام وإعلان النتائج عبر نظام نور، فإن معظم الأسئلة التي شهدتها محركات البحث ومنصات التواصل خلال الفترة الماضية هِيْ حول التاريخ. من بداية العام الدراسي الجديد 1444. واستجابة لذلك ستقوم وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة بنشر التقويم الأكاديمي للعام الجديد وإعلان مَوعِد عودة الطلاب للمدارس فِيْ مختلف مدن المملكة. نعرض لكَمْ خلال المقال تفاصيل العام الجديد والمواعيد التي تم الإعلان عنها لجميع الطلاب فِيْ المراحَلْ التعليمية المختلفة.

تاريخ بداية العام الدراسي 1444 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

ونشرت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة بيانًا صحفِيًْا أعلنت خلاله تفاصيل العام الدراسي الجديد، ردًا على أسئلة وردت من عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، فهذه المواعيد تخص البدء الفعلي للدراسة والعودة. من الطلاب إلى مدارسهم أما بالنسبة للمعلمين والإداريين والعاملين التربويين، فقد تقرر عودتهم إلى العمل يوم الاثنين 24 محرم 1444 بالتقويم الهجري الذي يوافق 22 أغسطس فِيْ التقويم الميلادي، لإجراء الدراسة كاملة. الاستعداد والاستعداد بشكل صحيح قبل استقبال الطلاب فِيْ بداية العام الدراسي.

التقويم الأكاديمي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للعام الجديد 1444

كَمْا أصدرت وزارة التربية والتعليم التقويم الأكاديمي للطلاب فِيْ العام الدراسي الجديد، بحيث يعرف جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين جميع مواعيد العملية التعليمية قبل العودة إلى المدرسة مرة أخرى وبعد الانتهاء من الإجازة الصيفِيْة أن الطلاب حاصلين على شهادات جامعية منذ انتهاء الامتحانات الأخيرة وتكون الإجازات الرسمية كالتالي

هذا اليوم تاريخ الحدث الأحد 1 صفر بداية العام الدراسي الجديد. الاربعاء والخميس 25/26 صفر عطلة العيد الوطني السعودي الأحد 19 الحاخام الاول عطلة نهاية الأسبوع الطويلة يوم الخميس 16 الحاخام آل ثاني عطلة نهاية الأسبوع الطويلة يوم الخميس 30 الحاخام آل ثاني إجازة الفصل الدراسي الأول الأحد 10 جمادى الاول بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 24 جمد الاول عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأحد 22 جمادى الاجر عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الاربعاء والخميس 2/3 شعبان مهرجان يوم التأسيس فِيْ المملكة يوم الخميس 10 شعبان نهاية إجازة العام الدراسي الثاني الأحد شعبان 20 بداية الفصل الثالث. يوم الخميس رمضان 22 بداية إجازة عيد الفطر الأربعاء 6 شوال نهاية إجازة عيد الفطر الأحد 8 ذو القعدة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة يوم الخميس 4 ذو الحجة نهاية العام الدراسي

التدريب الصيفِيْ للمعلمين

أعلنت دائرة التنمية البشرية بوزارة التربية والتعليم عن إطلاق منصة تدريب صيفِيْة للمعلمين، يتم من خلالها تقديم دورات على أعلى مستوى تساعد المعلمين من مختلف المؤسسات العلمية على التطور بشكل أكبر، والتي تخدم بشكل أساسي عملية التعلم. . داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.