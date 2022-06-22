جدول الثانوية العامة 2022 | المواد المضافة للمجموع

كتب : حسين حمدان

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد المضافة للمجموع، بداية من الأسبوع المقبل، بعدما أدي الطلاب الامتحانات في المواد الغير مضافة خلال الأيام الماضية، ويرصد ” أهل مصر ” من خلال التقرير التالي جدول الثانوية العامة.

جدول الثانوية العامة

يشتمل جدول الثانوية العامة 2022 على المواد الأساسية، بداية من يوم الأحد الموافق 26 يونيو:

جدول الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانوية العامة

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 كالتالي:

– الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية.

– الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

– الأحد 3 يوليو 2022 اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا.

– الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

– يوم الخميس 14 يوليو مادتى الفيزياء والتاريخ.

– الأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

– يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

– يوم 21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.

حول امتحانات الثانوية العامة

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 وحتى 12 يوليو 2022، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة هذا العام 707 ألف و992 طالب داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع، مع ضرورة توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.