جدول الدراسة ١٤٤٤ ،تعمل وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر على التطوير في العملية التعليمية بما يخدم الطالب والمعلم وذلك بعد الظروف التي شهدتها بلاد العالم خلال جائحة كورونا ،أعلنت الوزارة في ال28 من شهر أغسطس الماضي عن عودة الطلاب بشكل وجاهي كامل للدراسة وذلك بعد الفاقد التعليمي وتحويل التعليم عن بعد على مدار سنة ونصف مستمرة مما أدى الى عدد من سلبيات.

الجدول الدراسي 1444

أوضحت وزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي، وهناك جدول تقويمي تم فِيْه تحديد تفاصيل الفصول الثلاثة، وبدأ حضور جميع الطلاب فِيْ الثامن والعشرين من شهر أغسطس، والذي كان وقتها. كان واحدا. من شهر صفر وإليكَمْ الجدول الدراسي لهذا العام 1444 كَمْا أعلنته الوزارة كالتالي

ادرس هذا العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

أكدت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أن الدراسة خلال هذا العام 1444 ستكون شخصيًا، وفِيْ الواقع حضر الطلاب منذ 28 أغسطس، وكان اليوم الأول من شهر صفر. ، وكان العمل فِيْ المواعيد التي تحددها الوزارة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية حتى يتم الحفاظ على صحة جميع الطلاب من الإصابة بأي شيء، من تداعيات فِيْروس كورونا الذي يقتل الناس حول العالم. لمدة عام ونصف تقريبًا.

وزادت الإصابات بشكل ملحوظ، بعد أن تمت السيطرة عليها بشكل كامل، ويلاحظ الجميع اختلاف العام الدراسي 1443 والعام الدراسي 1444، وأطالت الوزارة الأيام الدراسية بالتدريب الفني للطلاب والالتزام بكافة الإجراءات، والوزارة قامت بذلك. كَمْا أن المنصات الإلكترونية خلال هذه الفترة لم تنتهِ التعليم بعيدًا تمامًا، فهناك بعض المواد التي ما زالوا يتلقونها عبر المنصات العامة، وبالتالي كان لابد من بدء العام مبكرًا حتى يعتاد الطلاب على كل ذلك.

توزيع الأسابيع خلال العام الحالي

تتوزع الأسابيع الأكاديمية على ثلاثة فصول، وليس فصلين فقط كَمْا فِيْ السنوات السابقة، حيث تم تمديد أيام الدراسة بـ 183 يومًا، ويدرس الطلاب من محرم إلى ذي الحجة لمدة عام تقريبًا، ووزعت وزارة التربية والتعليم 13 يومًا. أسابيع لكل فصل دراسي، وهُو إجمالي عدد الأسابيع خلال العام 39 أسبوعًا.

جدول الدراسة ١٤٤٤ كما ساعدت خدمات التعليم الإلكتروني الطلاب في الحصول على التغذية الراجعة المستمرة والتواصل مع المعلمين بشكل متزامن بالإضافة الى تطوير المهارات التكنولوجية لدى الطلاب وتسليم التكليفات المنزلية والاختبارات الإلكترونية.