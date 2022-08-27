جدول الدوري السعودي (1).. الشباب والاتحاد فِيْ الصدارة بـ”الأهداف”

انتهت الجولة الأولى من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي الذي لم يشهد أي تعادل.

بدأ الهلال حملة الدفاع عَنّْ اللقب بفوزه على الخليج (2-0)، وحقق الاتحاد فوزاً كبيراً على مضيفه العدلة (3-0)، فِيْما فاز الشباب أيضاً على البطين (3). 0) والنصر على الوحدة بنتيجة (1-0).

وبفوزه خارج أرضه انتصر ضمك على الفِيْحاء (1-0) والطائي الاتفاق (2-1) والتعاون الفتح (2-0).

تصدر الشباب والاتحاد ترتيب دوري روشان السعودي بثلاثة أهداف وبفارق ثلاثة أهداف فِيْما جاء الهلال فِيْ المركز الثالث.

وتقاسمت النقاط الثلاث أندية الشباب والاتحاد والهلال والتوين والطي وأبها ودمك والنصر.

من جهة أخرى تم تجميد رصيد أندية الاتفاق والرائد والفِيْحاء والوحدة والخليج والفتح والباطين والعادلة.

سيشهد الموسم الحالي هبوط فريقين فقط إلَّى الدوري الأصفر للصف الأول، حيث سيشهد الموسم المقبل زيادة فِيْ عدد أندية الدوري السعودي للمحترفِيْن، إلَّى 18 فريقًا بدلاً من 16.

مواعيد مباريات الدور الثاني

تقام الجولة الثانية من الدوري السعودي الروشن فِيْ 31 أغسطس و 1 و 2 و 3 سبتمبر.

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