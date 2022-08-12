جدول العلاوات الفنية للافراد 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف الفنية العاملين في وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية حول العلاوات الفنية للافراد ، حيث تعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في المجال الأمني والعسكري ، و توضح بشكل دوري على إجراء تعديلات على رواتب العسكريين والعاملين في مختلف القطاعات العسكرية ، تابعوا معنا .
مقياس رواتب فردي جديد
يعتمد جدول رواتب الأفراد الجدد على الراتب الذي يتقاضاه الفرد العسكري دون رتبة الضابط. يأتي ذلك ضمن النظام العسكري في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر سلم الرواتب ضمن ملاحق نظام خدمة الضباط في السعودية، وهو مستند قانوني صادر عن السلطات التشريعية في المملكة العربية السعودية. من أجل تنظيم جميع الأمور المتعلقة برواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم شهريًا، فيما يلي ة لجدول رواتب الموظفين الجدد
|الرتبة / الرتبة
|جندي
|الجندي الاول
|عريف
|وكيل رقيب
|شاويش
|رقيب أول
|رئيس الرقباء
|1
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|2
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|3
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|4
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|5
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|6
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|7
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|8
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|9
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|10
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|11
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|12
|4650
|4990
|5690
|6765
|8010
|9480
|11175
|13
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|14
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|15
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
جدول المكافآت الفنية للأفراد 1444
يعتمد جدول المكافآت الفنية للعسكريين في المملكة العربية السعودية على نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية. فيما يلي جدول المكافآت الفنية للأفراد لعام 1444 هـ
|الرتبة / الفئة
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|جندي
|150
|250
|300
|400
|630
|750
|880
|1000
|1200
|1400
|الجندي الاول
|190
|290
|350
|450
|680
|800
|930
|1050
|1250
|1450
|عريف
|230
|330
|400
|500
|730
|850
|980
|1100
|1300
|1500
|وكيل رقيب
|270
|370
|450
|550
|780
|900
|1030
|1150
|1350
|1550
|شاويش
|310
|410
|500
|600
|830
|950
|1080
|1200
|1400
|1600
|رقيب أول
|350
|450
|550
|650
|880
|1000
|1130
|1250
|1450
|1650
|رئيس الرقباء
|390
|490
|600
|700
|930
|1050
|1180
|1300
|1500
|1700
جدول المكافآت الأخرى للأفراد
يحصل الأفراد على مكافآت أخرى من خلال الجدول التالي. نقوم بة جدول المكافآت الأخرى للأفراد
|علاوة
|جندي وجندي أول
|رقيب ووكيل رقيب
|الرقيب والرقيب الأول
|رئيس الرقباء
|علاوة المخاطرة
|200
|200
|200
|200
|مكافأة الضرر والعدوى
|200
|200
|200
|200
|مكافأة الأمن أو الاستخبارات
|ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب)
|بدل التدريس
|200
|300
|350
|400
|مكافأة الطيران
|300
|350
|400
|500
|مكافأة البحرية
|300
|350
|400
|500
|مكافأة الغوص
|300
|350
|400
|500
|مكافأة المظليين
|400
|400
|400
|400
|مكافأة القوات الخاصة
|400
|400
|400
|400
|قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة
|800
|800
|800
|800
|مكافأة حرب العصابات
|200
|200
|200
|200
مكافآت سنوية للأفراد
نلاحظ أن العسكريين يتلقون علاوات سنوية بالإضافة إلى الراتب الشهري. فيما يلي نراجع المكافآت السنوية التي يتلقاها الأفراد العسكريون كل عام. هذه المكافآت هي كما يلي
- المكافأة السنوية للجندي 130 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للجندي الأول 145 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للعريف 175 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية لوكيل الرقيب 210 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للرقيب 250 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للرقيب الأول 300 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية لرئيس الرقيب 360 ريال سعودي.
جدول رواتب المختصين والفنيين العسكريين الجديد 1444
تم تحديد سلم رواتب المتخصصين والفنيين العاملين في القطاع العسكري الجديد. الرواتب حسب الدرجة الوظيفية وهي كالتالي
|ضابط استشاري متخصص
|ضابط متخصص أول
|ضابط متخصص
|موظف تقني
|مساعد مسؤول الصحة
|مستوى اول
|من 12435 ريال سعودي
|من 10360 ريال سعودي
|من 8،515 ريال سعودي
|من 5840 ريال سعودي
|من 4،920 ريال سعودي
|المستوى الثاني
|من 14،675 ريال سعودي
|من 12،440 ريال سعودي
|من 10،355 ريال سعودي
|من 7640 ريال سعودي
|من 6400 ريال سعودي
|المستوى الثالث
|من 17،055 ريال سعودي
|من 14،680 ريال سعودي
|من 12435 ريال سعودي
|من 9،560 ريال سعودي
|من 8020 ريال سعودي
|المستوى الرابع
|من 19715 ريال سعودي
|من 17،060 ريال سعودي
|من 14،675 ريال سعودي
|من 11،620 ريال سعودي
|من 9820 ريال سعودي
|المستوى الخامس
|من 22،615 ريال سعودي
|من 19720 ريال سعودي
|من 17،055 ريال سعودي
|من 13،820 ريال سعودي
|من 11،740 ريال سعودي
|المستوى السادس
|من 25،795 ريال سعودي
|من 22،620 ريال سعودي
|من 19715 ريال سعودي
|من 16،340 ريال سعودي
|من 13940 ريال سعودي
|المستوى السابع
|من 29255 ريال سعودي
|من 25800 ريال سعودي
|من 22،615 ريال سعودي
|من 19140 ريال سعودي
|من 16،460 ريال سعودي
متى يتم دفع رواتب الأفراد في السعودية
موعد صرف رواتب منتسبي القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية هو السابع والعشرون من كل شهر ميلادي. التعيين في يوم آخر، إما قبله أو بعده، وفقًا للمصلحة العامة.
وفي الختام تحدثنا حول جدول العلاوات الفنية للافراد 1444 ، وتعرفنا على جدول رواتب الأفراد الجديد ، وكذلك بالإضافة إلى التعرف على جدول المكافآت الأخرى للأفراد ، وسلم رواتب المختصين والفنيين العسكريين 1444 ، وعرفنا متى يتم دفع رواتب الأفراد في المملكة العربية السعودية.