جدول العلاوات الفنية للافراد 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف الفنية العاملين في وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية حول العلاوات الفنية للافراد ، حيث تعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في المجال الأمني والعسكري ، و توضح بشكل دوري على إجراء تعديلات على رواتب العسكريين والعاملين في مختلف القطاعات العسكرية ، تابعوا معنا .

مقياس رواتب فردي جديد

يعتمد جدول رواتب الأفراد الجدد على الراتب الذي يتقاضاه الفرد العسكري دون رتبة الضابط. يأتي ذلك ضمن النظام العسكري في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر سلم الرواتب ضمن ملاحق نظام خدمة الضباط في السعودية، وهو مستند قانوني صادر عن السلطات التشريعية في المملكة العربية السعودية. من أجل تنظيم جميع الأمور المتعلقة برواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم شهريًا، فيما يلي ة لجدول رواتب الموظفين الجدد

الرتبة / الرتبة جندي الجندي الاول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رئيس الرقباء 1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215 2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575 3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935 4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295 5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655 6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015 7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375 8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735 9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095 10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455 11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815 12 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175 13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535 14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895 15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

جدول المكافآت الفنية للأفراد 1444

يعتمد جدول المكافآت الفنية للعسكريين في المملكة العربية السعودية على نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية. فيما يلي جدول المكافآت الفنية للأفراد لعام 1444 هـ

الرتبة / الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جندي 150 250 300 400 630 750 880 1000 1200 1400 الجندي الاول 190 290 350 450 680 800 930 1050 1250 1450 عريف 230 330 400 500 730 850 980 1100 1300 1500 وكيل رقيب 270 370 450 550 780 900 1030 1150 1350 1550 شاويش 310 410 500 600 830 950 1080 1200 1400 1600 رقيب أول 350 450 550 650 880 1000 1130 1250 1450 1650 رئيس الرقباء 390 490 600 700 930 1050 1180 1300 1500 1700

جدول المكافآت الأخرى للأفراد

يحصل الأفراد على مكافآت أخرى من خلال الجدول التالي. نقوم بة جدول المكافآت الأخرى للأفراد

علاوة جندي وجندي أول رقيب ووكيل رقيب الرقيب والرقيب الأول رئيس الرقباء علاوة المخاطرة 200 200 200 200 مكافأة الضرر والعدوى 200 200 200 200 مكافأة الأمن أو الاستخبارات ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب) بدل التدريس 200 300 350 400 مكافأة الطيران 300 350 400 500 مكافأة البحرية 300 350 400 500 مكافأة الغوص 300 350 400 500 مكافأة المظليين 400 400 400 400 مكافأة القوات الخاصة 400 400 400 400 قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة 800 800 800 800 مكافأة حرب العصابات 200 200 200 200

مكافآت سنوية للأفراد

نلاحظ أن العسكريين يتلقون علاوات سنوية بالإضافة إلى الراتب الشهري. فيما يلي نراجع المكافآت السنوية التي يتلقاها الأفراد العسكريون كل عام. هذه المكافآت هي كما يلي

المكافأة السنوية للجندي 130 ريال سعودي.

المكافأة السنوية للجندي الأول 145 ريال سعودي.

المكافأة السنوية للعريف 175 ريال سعودي.

المكافأة السنوية لوكيل الرقيب 210 ريال سعودي.

المكافأة السنوية للرقيب 250 ريال سعودي.

المكافأة السنوية للرقيب الأول 300 ريال سعودي.

المكافأة السنوية لرئيس الرقيب 360 ريال سعودي.

جدول رواتب المختصين والفنيين العسكريين الجديد 1444

تم تحديد سلم رواتب المتخصصين والفنيين العاملين في القطاع العسكري الجديد. الرواتب حسب الدرجة الوظيفية وهي كالتالي

ضابط استشاري متخصص ضابط متخصص أول ضابط متخصص موظف تقني مساعد مسؤول الصحة مستوى اول من 12435 ريال سعودي من 10360 ريال سعودي من 8،515 ريال سعودي من 5840 ريال سعودي من 4،920 ريال سعودي المستوى الثاني من 14،675 ريال سعودي من 12،440 ريال سعودي من 10،355 ريال سعودي من 7640 ريال سعودي من 6400 ريال سعودي المستوى الثالث من 17،055 ريال سعودي من 14،680 ريال سعودي من 12435 ريال سعودي من 9،560 ريال سعودي من 8020 ريال سعودي المستوى الرابع من 19715 ريال سعودي من 17،060 ريال سعودي من 14،675 ريال سعودي من 11،620 ريال سعودي من 9820 ريال سعودي المستوى الخامس من 22،615 ريال سعودي من 19720 ريال سعودي من 17،055 ريال سعودي من 13،820 ريال سعودي من 11،740 ريال سعودي المستوى السادس من 25،795 ريال سعودي من 22،620 ريال سعودي من 19715 ريال سعودي من 16،340 ريال سعودي من 13940 ريال سعودي المستوى السابع من 29255 ريال سعودي من 25800 ريال سعودي من 22،615 ريال سعودي من 19140 ريال سعودي من 16،460 ريال سعودي

متى يتم دفع رواتب الأفراد في السعودية

موعد صرف رواتب منتسبي القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية هو السابع والعشرون من كل شهر ميلادي. التعيين في يوم آخر، إما قبله أو بعده، وفقًا للمصلحة العامة.

وفي الختام تحدثنا حول جدول العلاوات الفنية للافراد 1444 ، وتعرفنا على جدول رواتب الأفراد الجديد ، وكذلك بالإضافة إلى التعرف على جدول المكافآت الأخرى للأفراد ، وسلم رواتب المختصين والفنيين العسكريين 1444 ، وعرفنا متى يتم دفع رواتب الأفراد في المملكة العربية السعودية.