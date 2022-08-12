جدول العلاوات الفنية للعسكريين 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف الفنية العاملين في وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية حول العلاوات الفنية للافراد ، حيث تعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بتقديم كافة التسهيلات والامتيازات للأفراد العاملين المجال الأمني والعسكري ، و توضح بشكل دوري على إجراء تعديلات على رواتب العسكريين والعاملين في مختلف القطاعات العسكرية ، تابعوا معنا .

نظام المكافآت والبدلات للعسكريين

نظام المكافآت والبدلات للعسكريين هو نظام تم اعتماده في المملكة العربية السعودية بناءً على المرسوم الملكي الصادر تحت رقم (م / 9) في ربيع الأول 24/1397 هـ، بناءً على القرار. مجلس الوزراء السعودي رقم (324) الصادر بتاريخ 24/3/1397 هـ، حيث يطبق النظام على جميع العسكريين السعوديين العاملين في أراضي الحجاز، والمتمثلون في وزارة الدفاع والطيران، الحرس الوطني، وزارة الداخلية السعودية، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى إدراج النظام لعدد من المواد الأخرى المتعلقة بنظام الرواتب والتعيينات والتعريفات والترقيات والمكافآت. التعويضات والمخصصات، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالنظام العسكري داخل أراضي الحجاز.

جدول المكافآت الفنية للعسكريين 1444

يعتبر جدول البدلات الفنية للعسكريين كجدول مخصص للرواتب التي يتقاضاها العسكريون في المملكة العربية السعودية، لأن العسكريين الفنيين يحصلون على بدل فني بناء على جدول البدلات الفنية للعسكريين الذي تمت الموافقة عليه. من قبل نظام خدمة الأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية. يحتوي الجدول على الرتب والدرجات ومقابلة الراتب وفي ما يلي نستعرض جدول المكافآت الفنية للعسكريين لعام 1444 هـ

رقم 1 2 3 4 5 6 7 الرتبة / الفئة جندي الجندي الاول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رئيس الرقباء 1 150 ريال سعودي 190 ريال سعودي 230 ريال سعودي 270 ريال سعودي 310 ريال سعودي 350 ريال سعودي 390 ريال سعودي 2 250 ريال سعودي 290 ريال سعودي 330 ريال سعودي 370 ريال سعودي 410 ريال سعودي 450 ريال سعودي 490 ريال سعودي 3 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 450 ريال سعودي 500 ريال سعودي 550 ريال سعودي 600 ريال سعودي 4 400 ريال سعودي 450 ريال سعودي 500 ريال سعودي 550 ريال سعودي 600 ريال سعودي 650 ر.س 700 ريال سعودي 5 630 ريال سعودي 680 ريال سعودي 730 ريال سعودي 780 ريال سعودي 830 ريال سعودي 880 ريال سعودي 930 ريال سعودي 6 750 ريال سعودي 800 ريال 850 ريال 900 ريال 950 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 1050 ريال سعودي 7 880 ريال سعودي 930 ريال سعودي 980 ريال سعودي 1030 ريال سعودي 1080 ريال سعودي 1130 ريال سعودي 1180 ريال سعودي 8 1000 ريال سعودي 1050 ريال سعودي 1100 ريال سعودي 1150 ريال سعودي 1200 ريال سعودي 1250 ريال سعودي 1300 ريال سعودي 9 1200 ريال سعودي 1250 ريال سعودي 1300 ريال سعودي 1350 ريال سعودي 1400 ريال سعودي 1450 ريال سعودي 1500 ريال سعودي 10 1400 ريال سعودي 1450 ريال سعودي 1500 ريال سعودي 1550 ريال سعودي 1600 ريال سعودي 1650 ريال سعودي 1700 ريال سعودي

جدول المكافآت الفنية للأفراد العسكريين جاهز للطباعة

نستعرض من خلال ما يلي جدول المكافآت الفنية للعسكريين للطباعة، وقد جاء بالصورة التالية

جدول رواتب العسكريين 1444

تم إجراء تعديلات على نظام الخدمة للأفراد العاملين في القوات المسلحة السعودية. وتضمنت التعديلات تعديلات على رواتب العسكريين لعام 1444 هـ للأفراد والضباط العاملين في القطاعات العسكرية المختلفة. فيما يلي ة لجدول رواتب العسكريين لعام 1444 هـ

مرتبة جندي الجندي الاول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رئيس الرقباء درجة 1 2800 ريال سعودي 2950 ريال سعودي 3270 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4570 ريال سعودي 5370 ر.س 6270 ريال سعودي 2 2910 ريال سعودي 3075 ريال سعودي 3420 ريال سعودي 4050 ريال سعودي 4785 ريال سعودي 5630 ريال سعودي 6580 ريال سعودي 3 3020 ريال سعودي 3200 ريال 3570 ريال سعودي 4230 ر.س 5000 ريال سعودي 5890 ريال سعودي 6890 ريال سعودي 4 3130 ريال سعودي 3325 ريال سعودي 3720 ريال سعودي 4410 ريال سعودي 5215 ريال سعودي 6150 ريال سعودي 7200 ريال سعودي 5 3240 ريال 3450 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4590 ريال سعودي 5430 ريال سعودي 6410 ريال سعودي 7510 ريال سعودي 6 3350 ريال سعودي 3575 ريال سعودي 4020 ريال سعودي 4770 ريال سعودي 5645 ريال سعودي 6670 ريال سعودي 7820 ريال سعودي 7 3460 ريال سعودي 3700 ريال 4170 ريال سعودي 4950 ريال سعودي 5860 ر.س 6930 ريال سعودي 8130 ريال سعودي 8 3570 ريال سعودي 3825 ريال سعودي 4320 ريال سعودي 5130 ر.س 6075 ريال سعودي 7190 ريال سعودي 8440 ريال سعودي 9 3680 ريال سعودي 3950 ر.س 4470 ريال سعودي 5310 ر.س 6290 ر.س. 7450 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10 3790 ريال سعودي 4075 ريال سعودي 4620 ريال سعودي 5490 ريال سعودي 6505 ريال سعودي 7710 ريال سعودي 9060 ريال سعودي 11 3900 ريال 4200 ريال 4770 ريال سعودي 5670 ريال سعودي 6720 ريال سعودي 7970 ريال سعودي 9370 ر.س. 12 4010 ريال سعودي 4325 ريال سعودي 4920 ريال سعودي 5850 ر.س 6935 ريال سعودي 8230 ر.س. 9680 ريال سعودي 13 4120 ريال سعودي 4450 ريال سعودي 5070 ريال سعودي 6030 ريال سعودي 7150 ريال سعودي 8490 ريال سعودي 9990 ريال سعودي 14 4230 ر.س 4575 ريال سعودي 5220 ريال سعودي 6210 ر.س 7365 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10300 ريال سعودي 15 4340 ريال سعودي 4700 ريال سعودي 5370 ر.س 6390 ريال سعودي 7580 ريال سعودي 9010 ر.س 10610 ريال سعودي مكافأة دورية 110 ريال سعودي 125 ريال سعودي 150 ريال سعودي 180 ريال سعودي 215 ريال 260 ريال سعودي 310 ريال سعودي

جدول المكافآت الأخرى للجنود

يوضح الجدول التالي المكافآت الأخرى للفنيين العسكريين، حيث يمكن الجمع بين مكافآت فني ومكافآت أخرى في جدول المكافآت، في حين لا يتم الجمع بين مكافأتين من المكافآت المذكورة في جدول المكافآت الأخرى، وهذا ما نوضحه. من خلال الجدول التالي الذي يوضح المكافآت الأخرى للجنود

___ علاوة جندي وجندي أول رقيب ووكيل رقيب الرقيب والرقيب الأول رئيس الرقباء توضيحات أ علاوة المخاطرة 200 200 200 200 ب مكافأة الضرر والعدوى 200 200 200 200 ج مكافأة الأمن أو الاستخبارات ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب) لا يتم دمجهم في أي مكان يعملون فيه للأفراد الذين يعملون في مجال الاستخبارات والقوات الخاصة والمباحثين. دكتور بدل التدريس 200 300 350 400 ح مكافأة الطيران 300 350 400 500 و ال مكافأة البحرية 300 350 400 500 ز مكافأة الغوص 300 350 400 500 ح مكافأة المظليين 400 400 400 400 تُدفع هذه المكافآت للأفراد الذين أكملوا دورة بالمظلات والذين يخدمون في وحدات القوات الخاصة أو وحدات المظلات. أنا مكافأة القوات الخاصة 400 400 400 400 تصرف المكافآت للأفراد الذين أكملوا دورة في القوات الخاصة والذين يعملون في وحدات القوات الخاصة بالإضافة إلى الحرس الملكي. ذ قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة 800 800 800 800 تُدفع المكافآت للأفراد الذين أكملوا دورتين من دورات المظلات والقوات الخاصة والذين يخدمون في وحدات القوات الخاصة. ك مكافأة حرب العصابات 200 200 200 200

متى ستدفع المكافآت الفنية للجيش

موعد صرف العلاوات الفنية للعسكريين أثناء الإجازات وأوقات الانتداب. بالإضافة إلى ذلك، تُصرف البدلات للملحق، والمندوب، ومستلم المنحة عندما يمارسون نفس التخصص، في حين تُفقد إذا لم يمارسوا العمل المخصص للمكافأة.

وفي الختام تعرفنا على جدول العلاوات الفنية للعسكريين 1444 ، وأوضحنا جدول المكافآت الفنية للأفراد العسكريين جاهز للطباعة ، كما قمنا بوضع جدول المكافآت الأخرى للجنود ، وعرفنا متى تم دفع المكافآت الفنية للعسكريين.