جدول امتحانات الثانوية العامة علمي 2022 جميع المواد بالتاريخ الجدول النهائي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022زادت عمليات البحث بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية لجدول امتحانات الثانوية العامة 2022. اليوم ، الثلاثاء 21 يونيو ، سيتم إجراء موضوعي الإحصاء والاقتصاد. سيكون هناك إجازة للطلاب حتى 25 يونيو.

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صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022 بلغ 707992 طالبا في كل من الشعبين الأدبي والعلمي مقسوما على عدد 2089 لجنة لكل قطاع ضمن. وأكدت جمهورية مصر العربية أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم ، ووجوب دخول جميع الطلاب إلى اللجان بدون أجهزة إلكترونية مثل الهواتف والسماعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول الامتحانات الأكاديمية الثانوية العامة 2022 لإعداد الطلاب لإجراء الاختبارات ومراجعة المواد قبل امتحاناتهم. تبدأ امتحانات المواد الأساسية من الأحد 26 يونيو لاختبار اللغة العربية ، ويوم الثلاثاء 28 يونيو لاختبار اللغة الأجنبية. الثاني ويوم الأحد 3 يوليو اختبار الجغرافيا للأدب والكيمياء للاختبار العلمي ويوم الثلاثاء 5 يوليو اختبار الديناميكيات ويوم الخميس 7 يوليو أول اختبار للغة الأجنبية يقوم الطالب ثم الحصول على عطلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من يوم 9 يوليو حتى 12 يوليو تنتهي امتحانات التاريخ والفيزياء من يوم الخميس 14 يوليو. يوم الأحد 17 يوليو ، يخضع الطلاب لامتحان الجيولوجيا. حساب التفاضل والتكامل والمواد البيئية وعلم النفس وعلم الاجتماع ، وفي 19 يوليو ، سيخضع الطلاب لاختبار هندسة الفضاء والجبر ، وفي 21 يوليو سيخوض الطلاب اختبار علم الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية ، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب النجاح.