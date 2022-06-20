جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. بالمواد غير المضافة للمجموع

كتب : منة خالد

نستعرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 والتي تزداد نسب البحث عنه يوميا، تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ويتصدر جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، لمادتي التربية الدينية والوطنية، وهي المواد التي لا تدخل في المجموع، بينما يبحث الكثير من الطلاب عن جدول اختبارات المواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

نرصد خلال السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، حسب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

– اليوم الاثنين 20 يونيو: امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

– الثلاثاء 21 يونيو: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

– يوم الأحد 26 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

– يوم الثلاثاء 28 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– يوم الأحد 3 يوليو: امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

– يوم الثلاثاء 5 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

– يوم الخميس 7 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

– يوم الخميس 14 يوليو: امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الأحد 17 يوليو: امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل” وعلم النفس والاجتماع.

– الثلاثاء 19 يوليو: امتحان مادة الرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية”.

– الخميس 21 يوليو: امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.