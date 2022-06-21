جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم للمواد الأساسية

“شبابيك” تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 العلوم العلمية للمواد الأساسية ، ليتمكن طلاب السنة الثالثة الثانوية في الشعبة العلمية من تحديد ترتيب ومواعيد الاختبار في موادهم ، في ضوء نشر وزارة التربية والتعليم. الجدول الزمني لجميع الناس.

خضع طلاب الشعبة العلمية في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية لاختبارات في مواد غير مضافة إلى المجموع وهي التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء ، يومي 20 و 21 حزيران / يونيو.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة العام الجاري وفق نظام بابل شيت وفي لجان مؤمنة في المدارس لجميع الطلاب.

يقوم طلاب القسم العلمي بفحص العلوم في بعض المواد الفردية للقسم الرياضي ، والتي ستتغير في المستقبل مع تطبيق نظام التشعب في المدرسة الثانوية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علوم العلوم

تعقد امتحانات المواد الأساسية للشعبة العلمية من الأحد 26 يونيو إلى الخميس 21 يوليو على النحو التالي:

الأحد 26 يونيو: اللغة العربية من 9 إلى 12 زمن الاستجابة ثلاث ساعات.

الثلاثاء 28 يونيو: ثاني لغة أجنبية ، من 9 إلى 11 ، زمن الاستجابة ساعتان.

الأحد 3 يوليو: الكيمياء ، 9-12 ، زمن الاستجابة ثلاث ساعات.

الخميس 7 يوليو: أول لغة أجنبية من 9 إلي 12 زمن الاستجابة ثلاث ساعات.

الخميس 14 تموز: الفيزياء من 9 الى 12 زمن الاستجابة ثلاث ساعات.

الأحد 17 يوليو: علوم الجيولوجيا والبيئة من 9 إلى 12 زمن الاستجابة ثلاث ساعات.

الخميس 21 تموز: الحياة من 9 الى 12 زمن الاستجابة ثلاث ساعات.

يشمل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي عطلة عيد الأضحى ، حيث يحصل الطلاب على إجازة أسبوع من الجمعة 8 يوليو إلى الأربعاء 13 من نفس الشهر.