جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للفرع العلمي والأدبي المُعلن من وزارة التربية والتعليم

مع انطلاق إمتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم في المواد التي لم يتم إضافتها إلى المجموع نوضح لكم في هذا التقرير جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022 حسب ما أقره الدكتور اليوم الاثنين يونيو. 20 سيخوض الطلاب اختبار الاقتصاد والإحصاء غدًا 21 يونيو ، ويستريح الطلاب حتى 25 يونيو ، أما باقي التفاصيل سنشرحها في السطور التالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وبحسب ما أقرته وزارة التربية والتعليم ، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 هو كما يلي:

الإثنين 20 يونيو 2022: امتحان التربية الدينية من الساعة 9 حتى 10:30 ، ثم امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022: امتحان الاقتصاد من الساعة 9 حتى 10:30 صباحاً ، وامتحان الإحصاء من الساعة 11 حتى 12:30 ظهراً.

الأحد 26 يونيو 2022: امتحان اللغة العربية من الساعة 9 حتى 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022: امتحان اللغة الأجنبية الثاني من الساعة 9 حتى 11 صباحًا

الأحد 3 يوليو 2022: امتحان الكيمياء للقسم العلمي والجغرافيا الأدبية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022: اختبار الديناميكيات من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا

ويوم الخميس 7 يوليو 2022: أول امتحان لغة أجنبية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا

بعد ذلك تتوقف الامتحانات في عطلة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022.

ثم يستأنف يوم الخميس 14 يوليو 2022: بامتحان فيزياء لعلمي وتاريخي لأدبي.

الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلم العلم من حساب التفاضل والتكامل لعلم الرياضة وعلم النفس للأدب.

الثلاثاء 19 يوليو 2022: امتحان الجبر والمجسم

الخميس 21 يوليو 2022: إحياء العلوم وإحصاءات علوم الرياضة والفلسفة الأدبية.

اتبع جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مجدول للتنفيذ في اللجان الرقابية الموزعة على جميع المدارس في كل محافظة مدرسية ، كما ستعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام بنظام “بابل شيت” ، ود. وأضاف طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم توزيع كتاب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل بدء الامتحانات ، مؤكدا ضرورة تحذير جميع الطلاب من الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد الانتهاء من الامتحان يوميا. .