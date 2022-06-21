جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر النهائي “علمي وأدبي” بالمواد غير المضافة الى المجموع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر ، تفصلنا بضع دقائق عن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي الحالي. وعليه فقد أصدرت عمليات البحث جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر حتى يعرف كل الطلاب وأولياء الأمور مواعيد الامتحانات والمواد الخاصة بالامتحان ، وهذا جاء بعد اللوائح الجديدة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي تم إصدارها رسميًا أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن امتحانات الثانوية العامة ، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعنا عبر موقع ثقافني الإخباري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر ، ويتزامن ذلك مع بدء أولى امتحانات الثانوية العامة المصرية غدًا الاثنين 20 يونيو 2022 بشرط أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة. مع عدم إضافة المواد إلى المجموع ، ليكون أول امتحان في موضوعات التربية الوطنية والتربية الدينية ، بحيث تكون الامتحانات وفق نظام بابل شيت كورقة أسئلة ، بالإضافة إلى كتيب المفاهيم الذي يحتوي على بحيث يتضمن هذا الكتيب مفاهيم جميع المواد لجميع الطلاب.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر

وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر ، سيكون اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين 20 يونيو 2022 ، بشرط أن يكون في المواد غير المضافة إلى المجموع يوم 20 يونيو ، حيث سيأخذ الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية ، فيما سيقدم الطلاب لامتحان الاقتصاد يوم 21 والإحصاء والطلاب استراحة حتى 25 يونيو ، وحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ الامتحانات في المواد الأساسية يوم الأحد 26 يونيو مع امتحان اللغة العربية ، ويوم الثلاثاء 28 يونيو ثاني لغة أجنبية ويوم الأحد 3 يوليو 2022 اختبار الكيمياء للتقسيم العلمي والجغرافيا للشعبة الأدبية ، ويوم الثلاثاء 5 يوليو ديناميكيات والخميس 7 يوليو أول لغة أجنبية والطلاب يحصلون على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 إلى 12 يوليو 2022. واستؤنفت الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو في الفيزياء والتاريخ ، ويوم الأحد 17 يوليو يتقدم الطلاب لامتحان الجيولو. العلوم البيئية ، وحساب التفاضل والتكامل وعلم النفس وعلم الاجتماع. في 19 يوليو ، يخضع الطلاب لامتحان الجبر والهندسة المكانية ، وفي 21 يوليو ، يتقدم الطلاب لامتحان علم الأحياء والرياضيات التطبيقية كا “، الفلسفة والمنطق.