جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 جميع الشعب

ينشر “شبابيك” جداول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2022 والتي يؤديها نحو 152 ألف طالب وطالبة من الأقسام الأكاديمية الثلاثة وهي العلوم والعلوم والرياضيات والآداب.

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2022

السبت 20 أغسطس اللغة العربية من الساعة 9 حتى الساعة 12، والتعليم الديني من الساعة 1230 إلى الساعة 2.

الأحد 21 آب ثاني لغة أجنبية من 9 إلى 11، والتربية المدنية من 1130 إلى 1.

الاثنين 22 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة المجسمة 9-11.

الثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد من الساعة 9 حتى الساعة 1030 والإحصاء من الساعة 11 حتى الساعة 1230.

الأربعاء 24 آب فيزياء لفرعي العلوم والرياضيات من 9 إلى 12، وتاريخ للأدب من 9 إلى 12.

الخميس 25 أغسطس أول لغة أجنبية من 9 إلى 12.

السبت 27 آب كيمياء العلوم والرياضيات، 9-12، والجغرافيا للأدب، 9-12.

الأحد 28 أغسطس ديناميكيات الرياضيات التطبيقية للعلوم الرياضية 9-11.

الإثنين 29 أغسطس علوم الجيولوجيا والبيئة من 9 إلى 12، علم النفس والاجتماع للأدب من 9 إلى 12، والرياضيات البحتة وحساب التفاضل والتكامل للأدب، من 9 إلى 11.

الثلاثاء 30 أغسطس علم الأحياء للعلوم، 9-12، الفلسفة والمنطق للأدب، 9-12، والرياضيات البحتة، الإحصاء، للعلوم الرياضية، 9-11.

يقوم الطلاب بأداء امتحانات الجولة الثانية مع لجان مؤمنة في المدارس باستخدام نظام Babel Sheet الذي تم فيه إجراء امتحانات الجولة الأولى، مع تقديم كتاب مفاهيم لكل مادة في ضوء استمرار نظام التقييم القائم على استخراج مخرجات التعلم.