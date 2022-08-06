جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 ، قد سعى الكثير من المتابعين والمعجبين بالدوري الإسباني في مجال كرة القدم ، حول التعرف على عدد مباريات الدوري الإسباني 2022 ، حيث تقترب جميع البطولات الأوروبية من بداية موسمها الجديد 2022 ، يتنافس 20 ناديًا إسبانيًا على الدوري في هذه البطولة لهذا الموسم ، سنتعرف على ذلك عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

متى يبدأ الدوري الإسباني 2022-23

سيكون الدوري الإسباني 2022-23، المعروف أيضًا باسم (الدوري الأسباني) لأسباب الرعاية، هو الموسم 92 من الدوري الإسباني، وهو المسابقة الأولى لكرة القدم في إسبانيا، وسيبدأ في 12 أغسطس 2022، ولكن منذ كأس العالم لكرة القدم 2022. سيبدأ في 21 نوفمبر، وستقام الجولة الأخيرة قبل التوقف في 8-9 نوفمبر، ليعود الدوري ويستأنف مبارياته في 31 ديسمبر، وسيكون هذا أول موسم ينتهي في يونيو منذ موسم 2012-13 .

ترتيب الدوري الاسباني 2022

يتم استخدام مبدأ النقاط لتحديد ترتيب أندية الدوري الإسباني، حيث يتم إضافة ثلاث نقاط للفوز، ونقطة للتعادل، ولا يتم إضافة نقطة للخسارة. تعادل النقاط بين فريقين، وترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي

فاز فريق الترتيب الذي تم لعبه فاز بفارق النقاط المفقودة المكتسبة

1 اتلتيك بلباو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الميريا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إلتشي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 اسبانول 0 0 0 0 0 0 00 0 6 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 7 أوساسونا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 9 بلد الوليد 0 0 0 0 0 0 0 0 10 جيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0 11 خيتافي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 رايو فاليكانو 0 0 0 0 0 0 0 0 13 ريال بيتيس 0 0 0 0 0 0 0 0 14 ريال سوسيداد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 ريال مايوركا 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 17 سيلتا فيجو 0 0 0 0 0 0 0 0 18 فالنسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فياريال 0 0 0 0 0 0 0 0 20 قادش 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول الدوري الاسباني 2022-23

بعد قرعة الدوري الإسباني لموسمها الجديد 2022-23، تمت الموافقة على جدول مباريات الدور الأول من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ومباريات الدور الأول كما هو موضح في الجدول التالي

المباراة الموعد ملعب أتليتيك بلباو – ريال مايوركا الأحد 14 أغسطس 2022 سان ماميس برشلونة – رايو فاليكانو الأحد 14 أغسطس 2022 كامب نو الميريا – ريال مدريد الأحد 14 أغسطس 2022 استاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط ريال بيتيس – إلتشي الأحد 14 أغسطس 2022 بينيتو فيلامارين سيلتا فيجو – إسبانيول الأحد 14 أغسطس 2022 بالايدوس قادس – ريال سوسيداد الأحد 14 أغسطس 2022 رامون دي كارناز أوساسونا – إشبيلية الأحد 14 أغسطس 2022 الصدار خيتافي – أتلتيكو مدريد الأحد 14 أغسطس 2022 كوليسيوم ألفونسو بيريز بلد الوليد – فياريال الأحد 14 أغسطس 2022 خوسيه زوريلا فالنسيا – جيرونا الأحد 14 أغسطس 2022 ميستالا

القنوات التي تبث الدوري الاسباني

القنوات الناقلة للدوري الاسباني في الشرق الاوسط هي قناة قطر بي ان سبورتس وهي القناة الوحيدة التي تبث الدوري الاسباني بتعليق عربي لكنها تتطلب اشتراك موسمي وقامت ادارة القناة بتخصيص القناة (beIN SPORTS 1) من أجل نقل الدوري الإسباني حصريًا. يوضح الجدول ترددات القنوات المختلفة على جميع الأقمار الصناعية كما يلي

تردد قناة beIN Sport HD1 القمر تكرار الاستقطاب EFC نايل سات 12064 أفقي (ح) 5/6 عرب سات 12379 أفقي (ح) 5/6 سهيل سات 11547 عمودي (ت) 5/6 نايل سات 12245 عمودي (ت) 3/4 نايل سات 12264 عمودي (ت) 2/3

وفي الختام تعرفنا على جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 ، ومتى يبدأ الموسم الجديد كما أوضحنا لكم جدول مباريات الدور الأول من الدوري الإسباني ، و القنوات التي تبث الدوري الاسباني ومبارياتها .