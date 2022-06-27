جدول ترتيب الدوري التونسي 2022

ترتيب بطولة تونس 2022 البطولة التونسية من البطولات العربية الرائدة التي تنافس على ألقاب عربية محَلْية وعالمية وتضم الدوري العديد من الأندية التي تسعى دائما للفوز باللقب والفوز بأكبر عدد من البطولات. تونس تشاهد مباريات البطولة بحماس كبير ومن خلال ذلك سنتعرف على برنامج التهديف للبطولة التونسية 2022.

بطولة التونسية

تأسست البطولة الوطنية التونسية السابقة، المعروفة الآن باسم الدوري التونسي الأول، قبل حوالي 115 سنة، فِيْ 9 يونيو 1907، لتولد النظام السابق. أما النظام الحالي فقد بدأ عام 1994 م. ، والدوري جزء من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويقود النادي حاليًا وديع ذا بولد، ويلعب نحو أربعة عشر ناديًا فِيْ الدوري، ويُشار إلى أن الأندية فِيْ المراكز الأولى بالبطولة تتأهل للبطولة. تلعب دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي وكأس أبطال العرب والفرق الهابطة فِيْ الدوري التونسي للمحترفِيْن الثاني لكرة القدم.

جدول ترتيب بطولة تونس 2022

فريق LFC +/- فرق النقاط

1 الترجي الرياضي 10 6 3 1 0 816 8 24 2 جمعية الدير 10 6 2 2 0 916 7 22 3 نادي صفاقسي 10 3 5 2 0 710 3 16 4 نجم ساحَلْي 10 3 3 4 0 1113 -4 15 5 النادي الأفريقي 10 3 3 4 0 10 6 2 13 6 بين فردان 10 0 2 8 0 19 3 -16 3

طاولة مع الهدافِيْن فِيْ البطولة التونسية 2022

لاعب نادي الترجي محمد حمودة هُو متصدر الدوري التونسي للعام الجاري 2022، وعليه نرفق الجدول التالي الذي يوضح ترتيب أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري التونسي على النحو التالي

تصنيف اسم اللاعب النادي عدد الأهداف 1 محمد حمودة الترجي الرياضي 9 2 أ. شارزي صفاقسي 6 2 و. القروي صفاقسي 6 3 لسعد الجزيرة 5 3 ش. مستوري نجم خاص 5 3 Y. Abdelli ديرصومعة 5 3 Y. بن سودا حمام صوص 5 4 ياسين الشماخي النادي الأفريقي 4 4 بانجورا فارغة بنزرت رياضي 4 4 فخر الدين العوجي بين فردان 4

أنجح الأندية فِيْ الدوري التونسي الأول

نادي الترجي الرياضي هُو أكثر الأندية التونسية التي فازت باللقب حتى الآن، حيث حقق ما يقرب من 31 فوزًا حتى الآن، والجدول أدناه يوضح ما يلي

ترتيب بطولة الفريق بطل السنوات

1 الترجي التونسي الرياضي 31 194142، 195859، 195960، 196970، 197475، 197576، 198182، 198485، 198788، 198889، 193975 94، 199798، 1998 99، 199900، 200001، 200102، 200203، 200304، 200506، 200809، 2009101101، 2009101، 20110 201314، 2016 17، 201718، 202219، 202220، 202221 2 النادي الأفريقي 13 194647، 194748، 196364، 196667، 197273، 197374، 197879، 197980، 198990، 199192، 19912009 الخامس عشر 3 نجم الرياضات الشاطئية 10 194950، 195758، 196263، 196566، 197172، 198586، 198687، 199697، 200607، 201516 4 نادي سباق 9 1907، 190809، 190910، 191011، 191314، 191920، 192022، 192122، 192425 5 نادي الصفاقسي الرياضي 8 196869، 197071، 197778، 198081، 198283، 199495، 200405، 201213 6 أنف باث جيم 4 195051، 195354، 195455، 195556 6 = المسرح التونسي 4 195657، 196061، 196162، 196465 6 = نادي بنزرت الرياضي 4 1944-45، 1945-46، 1948-49، 1983-84

هنا وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان جدول ترتيب الدوري التونسي 2022، ومن خلاله تعلمنا مجموعة واسعة من المعلومات حول الدوري التونسي، بالإضافة إلى تسليط الضوء الفوري على الأندية الأكثر تتويجا فِيْ تونس. الدوري الممتاز.