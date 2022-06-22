جدول ترتيب الدوري السعودي 1443 في الأسبوع 29 ومواعيد المباريات وصراع القمة بين الهلال والاتحاد

ننشر لكم جدول الدوري السعودي 1443 ، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، في الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري السعودي ، ومواعيد المباريات التي تقام في نفس الوقت بالتوقيت السعودي ، في الجولة التي تشهد صراعًا على القمة بين اتحاد جدة والهلال السعودي من أجل حسم لقب الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي 1443

يشار إلى أن جدول ترتيب الدوري السعودي سيتم تحديثه مرة أخرى بنتائج مباريات الأسبوع التاسع والعشرين ، والتي ستقام في نفس التوقيت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية ، وسط متابعة قوية من الجميع. جماهير سعودية.

# الفريق لعبه ف تي خ يقضي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 فوز 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 شاب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 اضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 تاي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 كوبرات 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الاهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الاتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 رائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الداخل 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 رزمة 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

يشار إلى أن جدول ترتيب الدوري السعودي يشهد تساوي كل من الهلال والاتحاد جدة في عدد النقاط. فرق سعودية مثل الباطن والرائد والفيصلي والاتفاق والأهلي والتعاون ، خاصة بعد التأكد من هبوط الحزم إلى الدرجة الأولى.

حبس النفس في الدوري السعودي

يشار إلى أن الجماهير السعودية تحبس أنفاسها مع الجولتين التاسعة والعشرين والتاسعة والثلاثين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مواعيد مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري السعودي

موعد مباراة الاهلي والرائد .. التاسعة مساءا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق .. التاسعة مساءا بتوقيت السعودية

موعد مباراة التعاون والشباب .. التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الهلال والفتح .. التاسعة مساءا بتوقيت السعودية

موعد مباراة أبها والفيحاء .. التاسعة مساءا بتوقيت السعودية

موعد مباراة الفيصلي والطي .. 9:00 مساءا بتوقيت السعودية

موعد مباراة الحزم والنصر .. التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الباطن وضمك .. 9:00 مساءا بتوقيت السعودية

شاهد نتائج مباريات الدوري السعودي

يشار إلى أن جماهير الاتحاد السعودي ، وكذلك جماهير الهلال السعودي ، سينتظرون بشدة نتائج المباريات ، خاصة وأن أي نتيجة ستؤثر على فرص الآخر في الحصول على الدوري السعودي لكرة القدم. على الاتحاد والهلال تحديد لقب الدوري السعودي ، وفي حال تساوت النقاط بينهما يكون الفائز هو الهلال السعودي لتفوقه في المواجهات المباشرة.