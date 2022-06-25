جدول ترتيب الدوري السوداني 2022

ترتيب الدوري السوداني 2022، بالرغم من وجود العديد من الأحداث الرياضية الكبرى فِيْ السودان، أن الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم هُو الأقوى فِيْ البلاد على الإطلاق، والدوري لديه منافسة قوية بين الأندية المختلفة على اللقب، على الرغم من شدة البطولة. مسابقة نادي الهلال ويعتبر من أكثر الأندية فوزا ويتوج باللقب ومن خلالها سنتعرف على برنامج مباريات الدوري السوداني 2022

الدوري السوداني الممتاز 2022

يشارك حوالي 16 ناديًا فِيْ الدوري السوداني الممتاز وهُو أحد الدوريات الرائدة التي تم تأسيسها سابقًا عام 1965 م. ويخضع لإشراف وتنظيم الاتحاد السوداني لكرة القدم. يتنافس أبطال أفريقيا وكأس الاتحادات الإفريقية والأندية المنكوبة فِيْ الدوري المتوسط ​​منذ بداية النادي حتى عام 2022 تحت رعاية شركة السوداني للاتصالات.

برنامج التهديف للبطولة السودانية 2022

احتل نادي الهلال السوداني المركز الأول والأول فِيْ ترتيب الدوري السوداني الممتاز بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني المريخ، والترتيب كالتالي

فرق LFC +/- نقاط

1 الهلال 21 17 3 1 9 1143 32 54 2 كوكب المريخ 21 14 7 0 9 935 26 49 3 هلال الساحَلْ 21 9 7 5 9 1522 7 34 4 عائلتي مروي 21 7 9 5 9 2326 3 30 5 التوت 21 7 7 7 9 2022 -1 28 6 هلال الفاسر 21 7 7 7 9 2118 -3 28 7 الأهلي سينتي 21 8 4 9 9 1815 -3 28 8 شعبي الخرطوم 21 7 6 8 9 1716 -1 27 8 د. نوباوي 21 6 9 6 9 1716 -1 27 10 نحاس الخرطوم 21 6 6 9 9 2419 -5 24 11 الشرطة 21 6 6 9 9 2721 -6 24 12 منطقة الوادي 21 5 7 9 9 2216 -6 22 13 الحي العربي 21 4 9 8 9 1613 -3 21 14 الهلال الأبيض 21 6 3 12 9 2514 -11 21 15 أمل عطبرة 21 4 8 9 9 2815 -13 20 16 الخرطوم الوطنية 21 3 6 12 9 3621 -15 15

جدول مباريات بطولة السودان 2022

يتبقى نحو خمس جولات حتى نهاية الدوري السوداني الممتاز للعام الحالي، بحيث تضم كل جولة عددًا من المباريات، والتي نوضحها من خلال الجداول التالية

الثلاثاء 28 يونيو 2022 – الجولة 22

الجمعة 1 يوليو 2022 – الجولة 23

الثلاثاء 5 يوليو 2022 الجولة 24

الجمعة 8 يوليو 2022 الدور الخامس والعشرون

الثلاثاء 12 يوليو 2022 الجولة 26

ترتيب هدافِيْ البطولة السودانية 2022

هناك العديد من اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل العديد من الأهداف فِيْ الدوري للموسم الحالي، لكن اللاعب محمد الغربال هُو الذي يتصدر قائمة الهدافِيْن وهدافِيْ الدوري هم

محمد عبد الرحمن الغربال (10).

الجزولي نوح (8).

وليد بخيت الشعلة (8).

ولاء الدين موسى يعقوب (8).

كوه صديق (8).

مايكل أبوجي (7).

فاتح جادين (6).

ياسر مزمل (6).

ابراهِيْم محمد ابراهِيْم (6).

اللاعب أنس إنييستا (6).

أسماء فرق الدوري السوداني الممتاز

يضم الدوري السوداني نحو ثمانية عشر ناديا فِيْ الدوري الممتاز ونرفق أسماء الأندية على النحو التالي

الهلال.

كوكب المريخ.

الهلال الساحَلْي.

عائلتي مروي

توتي.

هلال الفاسر.

الأهلي سينتي.

شعبي الخرطوم.

د. نوباوي.

الخرطوم كوبر.

الشرطة.

منطقة الوادي.

الحي العربي.

الهلال الأبيض.

أمل عطبرة.

الخرطوم الوطنية.

من هم أبطال الدوري السوداني

من أنجح الأندية فِيْ الدوري السوداني هُو الهلال. فِيْما يلي أهم الأندية التي نجحت

النادي مرات عديدة فِيْ السنوات للفوز بالبطولة

الهلال 27 1965، 1967، 1970، 1974، 1981، 1983، 1984، 1986، 1987، 1989، 1994، 1991، 1995، 1996، 1998، 1999، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2009، 2010، 2012، 2014، 2016، 2017 كوكب المريخ 23 1970 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1977، 1978، 1982، 1985، 1990، 1993، 1997، 2000، 2001، 20102،201 قدمت 2 1968، 1988 بري 1 1969 هلال الساحَلْ 1 1992

هنا وصلنا إلى نهاية الفقرات بعنوان جدول ترتيب الدوري السوداني 2022، ومن خلاله نعرف مجموعة كبيرة من المعلومات عن الدوري وأبرز الأندية التي يضمها، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل مباشر على الهداف فِيْ الدوري السوداني. الدوري الممتاز لهذا العام.