جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام المقاولون

تقدم لك الكورة 365 ترتيب الدوري المصري بعد التعادل السلبي للأهلي مع المقاولون العرب

تعادل فريق كرة القدم الأول للنادي الأهلي 0-0 أمام فريق المقاولون العرب في الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع نظيره من المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت الفريقين، الليلة، على ملعب الجبل الأصفر، في مباريات الجولة الـ21 المؤجلة.

من جهته، تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره إنبي 1-1، في مباراة الفريقين، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1_ الزمالك برصيد 63 نقطة.

2_ بيراميدز 59 نقطة.

3_ الأهلي يسجل 55 نقطة.

4_ فيوتشر بـ 42 نقطة.

5_ طلائع الجيش برصيد 41 نقطة.

6_ سموحة 40 نقطة.

7_ البنك الاهلي برصيد 37 نقطة.

8_ فاركو برصيد 35 نقطة.

9_ سيراميكا كليوباترا برصيد 33 نقطة.

10_ اتحاد الاسكندرية برصيد 33 نقطة.

11_ المصري بنتيجة 31.

12_ إنبي بنتيجة 30.

13_ الاسماعيلي برصيد 29 نقطة.

14_ غزل المحلة 27 نقطة.

15_ الجونة 26 نقطة.

16_ المقاولون العرب 24 نقطة.

17_ شركة الشرق برصيد 24 نقطة.

18_ مصر للمقاصة برصيد 15 نقطة.