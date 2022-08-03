جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام فاركو

يعرض موقع “كورة 365” تصنيف الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام فاركو في الجولة 28 من المسابقة.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 0-0 مع نظيره فاركو في مسابقات الدوري المصري.

وتعادل الأهلي وفاركو بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب الأهلي وي، ضمن مباريات الجولة 28.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

يحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.

جدول الدوري المصري

1- الزمالك 66 نقطة.

2- بيراميدز 59 نقطة.

3- الأهلي 56 نقطة.

4- المستقبل 45 نقطة.

5- طلائع الجيش 45 نقطة.

6- سموحة 40 نقطة.

7- البنك الأهلي 38 نقطة.

8- فاركو 36 نقطة.

9- سيراميك كليوباترا 33 نقطة.

10- اتحاد الإسكندرية 33 نقطة.

11- الإسماعيلي 32 نقطة.

12- المصري 32 نقطة.

13- إنبي 31 نقطة.

14- الغزل للمحلة 30 نقطة.

15- الجونة 27 نقطة.

16- إيست كومباني 27 نقطة.

17- المقاولون العرب 25 نقطة.

18- مصر للمقاصة 15 نقطة.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد 7 أغسطس.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد من الإسكندرية في تمام الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

ملخص مباراة الاهلي وفاركو

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت ظهر اليوم، على استاد السلام، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت بداية المباراة حماسية من كلا الفريقين وتبادل اللاعبون الكرة في وسط الملعب لتعزيز السيطرة على مسار المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول.

نجح فريق فاركو في تأمين دفاعاتهم بشكل جيد وأحبطوا هجمات الفريق الأحمر طوال الشوط الأول، حتى تمكنوا من تهديد هدف محمد الشناوي في أكثر من مناسبة، لكنه لم يترجم إلى أهداف.

وشهد الشوط الأول بعض المحاولات الهجومية من قبل فريق الأهلي، لكنها لم تشكل أي خطر حقيقي على حارس فاركو محمد صبحي، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كثف النادي الأهلي هجماته على دفاعات فريق فاركو من أجل اختطاف هدف بروغريسو، لكن الهجمات لم تسفر عن أي أهداف للفريق الأحمر.

وواصل فريق الأهلي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، حيث سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفا للأهلي في الدقيقة 71، لكنه أُلغي بداعي التسلل.

وطرد لاعب فاركو محمود عماد في الدقيقة 87، بعد دخوله ملعب المباراة في ثوان، بعد تدخل عنيف ضد محمد محمود لاعب الأهلي.