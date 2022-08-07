جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد

يعرض موقع “كورة 365″، تصنيف الدوري المصري، بعد فوز الأهلي على اتحاد الإسكندرية بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة 29.

انتصر الأهلي على الاتحاد الإسكندري 3-0، في مباراة الفريقين، ظهر اليوم الأحد، في الجولة 29 من الدوري المصري، على ملعب برج العرب.

وسجل الأهلي هدفي أحمد سيد غريب في الدقيقتين 53 و 47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

جدول الدوري المصري

ويحتل أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة.

1- الزمالك 69 نقطة.

2- بيراميدز 59 نقطة.

3- الأهلي 59 نقطة.

4- فيوتشر 48 نقطة.

5- طلائع الجيش 45 نقطة.

6- سموحة 41 نقطة.

7- البنك الأهلي 41 نقطة.

8- فاركو 37 نقطة.

9- إنبي 34 نقطة.

10- سيراميك كليوباترا 34 نقطة.

11- اتحاد الإسكندرية 33 نقطة.

12- الإسماعيلي 33.

13- المصري البورسعيدي 33 نقطة.

14- الغزل للمحلة 30 نقطة.

15- الجونة 27 نقطة.

16- إيست كومباني 27 نقطة.

17- المقاولون العرب 25 نقطة.

18- مصر للمقاصة 15 نقطة.

نتيجة مباراة الاهلي والاتحاد

وانتهت أحداث مباراة فريق الأهلي لكرة القدم الأولى ضد اتحاد الإسكندرية بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

المباراة بدأت على شكل سجال بين الجانبين مع بعض المحاولات التي لم تسفر عن أهداف، حيث كانت السيطرة من جانب لاعبي الأهلي.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطر من لاعبي الإسكندرية على مرمى علي لطفي.

وفي الدقيقة الثالثة برأسية رامي ربيعة لكنها مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 13 تسديدة لمحمد فخري تصدى لها محمد عبد المنصف.

في الدقيقة 20، جاء أول هجوم خطير للأهلي بتسديدة من أحمد سيد غريب تصدى لها عبد المنصف بنجاح.

وأحرز أحمد سيد غريب الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 35 بعد تمريرة كريم فؤاد.

وأضاف زياد طارق الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 44 بعد مهارة فردية وتسديدة أصابت مرمى الاتحاد.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلي السيطرة على المباراة حيث أضاف أحمد سيد غريب الهدف الثالث في الدقيقة 47 بضربة رأس قوية.