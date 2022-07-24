جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

يعرض “كورة 365” ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز الأهلي والزمالك، خلال منافسات اليوم الأحد.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الجونة بهدفين مقابل صفر.

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من الفوز على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والعشرين.

جدول الدوري المصري

1- الزمالك – المركز الأول – 60 نقطة.

2- بيراميدز – المركز الثاني – 56 نقطة.

3- الأهلي – المركز الثالث – 51 نقطة.

4- المستقبل – المركز الرابع – 42 نقطة.

5- سموحة – المركز الخامس – 39 نقطة.

6- طلاع الجيش – المركز السادس – 38 نقطة.

7- البنك الأهلي – المركز السابع – 37 نقطة.

8- فاركو – المركز الثامن – 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا – المركز التاسع – 32 نقطة.

10- المصري – المركز العاشر – 31 نقطة.

11- إنبي – المركز 11 – 30 نقطة.

12- اتحاد الإسكندرية – المركز الثاني عشر – 30 نقطة.

13- الإسماعيلي – المركز الثالث عشر – 26 نقطة.

14- غزل المحلة – المركز الرابع عشر – 26 نقطة.

15- الجونة – المركز الخامس عشر – 26 نقطة.

16- المقاولون العرب – المركز السادس عشر – 23 نقطة.

17- Compañía del Este – المركز 17 – 21 نقطة.

18- مصر المقاصة – المركز 18 – 15 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

واصل فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بفوز مهم وقيّم على حساب سموحة الإسكندرية بهدفين نظيفين.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين لصفر سجلهما أحمد سيد زيزو ​​وسيف الدين الجزيري.

في المباراة التي جمعتهم في اليوم السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي.

الزمالك سيطر على الشوط الأول، وكان خطرا كبيرا على هدف سموحة، وهدد مرمى فريق الإسكندرية في أكثر من مناسبة.

تمكن أحمد سيد زيزو ​​من تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 34 من المباراة، إثر خطأ دفاع سموحة، وتمكن زيزو ​​من استغلاله، محرزًا الهدف الأول للزمالك.

مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الثانية تمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الثاني للزمالك.

واصل الزمالك هجومه، ثم هدأت المباراة بعد رضاء لاعبي الزمالك بالنتيجة، لذا سيطر لاعبو سموحة على المباراة قليلاً.

وطرد لاعب سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 64 بعد تدخل خطير على ظهير الزمالك الأيمن حمزة المثلوثي، وانتهت المباراة بهدف نظيف من الزمالك.

جدول الدوري المصري

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس في لائحة صدارة المنافسة.