جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

“كورة 365” يقدم ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة في الجولة 29 من المنافسة

حقق نادي الزمالك الأول لكرة القدم أربعة أهداف مقابل هدف واحد، على نظيره الجونة في منافسات الدوري المصري.

وتغلب الزمالك على الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب خالد بشارة، ضمن مباريات اليوم التاسع والعشرين.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

وسيواجه الفريق الكروي الأول الزمالك في المباراة القادمة يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

تنطلق مباراة الزمالك والمقاسة في تمام الساعة 9 مساءً، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 30 من البطولة.

جدول الدوري المصري

1- الزمالك 69 نقطة.

2- بيراميدز 59 نقطة.

3- الأهلي 56 نقطة.

4- طلائع الجيش 45 نقطة.

5- المستقبل 45 نقطة.

6- سموحة 41 نقطة.

7- البنك الأهلي 41 نقطة.

8- فاركو 36 نقطة.

9- إنبي 34 نقطة.

10- سيراميك كليوباترا 34 نقطة.

11- اتحاد الإسكندرية 33 نقطة.

12- المصري 33 نقطة.

13-الإسماعيلي 32 نقطة.

14- الغزل للمحلة 30 نقطة.

15- الجونة 27 نقطة.

16- إيست كومباني 27 نقطة.

17- المقاولون العرب 25 نقطة.

18- مصر للمقاصة 15 نقطة.