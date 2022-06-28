جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا

تقدم لك كورة 365 تصنيف الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2022، بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك انتصارا ثمينا على حساب نظيرته سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي واجهتهم مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في إطار الأسبوع الثالث والعشرين. من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث حقق 16 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمدت ميزانية سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

تمكن أحمد سيد زيزو ​​من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في المباراة، ليواصل قيادته في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد أن رفع رصيده إلى 12 هدفاً، بفوزه على الثنائي الأنجولي، مابولولو، مهاجم الاتحاد من الإسكندرية، و مهاجم سموحة مروان حمدي سجل كل منهم 10 أهداف.

جاء جدول الدوري المصري على النحو التالي