جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فيوتشر

“كورة 365” يجلب لك ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المستقبل في الجولة 27.

تغلب الزمالك على نظيره المستقبل بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين بعد ظهر اليوم الخميس، على استاد السلام، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وفاز الفريق الإسماعيلي على الجونة 3-0، في مباراة الفريقين، على ملعب خالد بشارة، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

وخسر فاركو أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في مباراة الفريقين، في الجولة 27 باستاد الإسكندرية.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1_ الزمالك برصيد 63 نقطة.

2_ بيراميدز 59 نقطة.

3_ الأهلي سجل 54 نقطة.

4_ فيوتشر بـ 42 نقطة.

5_ طلائع الجيش برصيد 41 نقطة.

6_ سموحة 40 نقطة.

7_ البنك الاهلي برصيد 37 نقطة.

8_ فاركو برصيد 35 نقطة.

9_ سيراميكا كليوباترا برصيد 33 نقطة.

10_ اتحاد الاسكندرية برصيد 33 نقطة.

11_ المصري بنتيجة 31.

12_ إنبي بنتيجة 30.

13_ الاسماعيلي برصيد 29 نقطة.

14_ غزل المحلة 27 نقطة.

15_ الجونة 26 نقطة.

16_ شركة الشرق برصيد 24 نقطة.

17_ المقاولون العرب 24 نقطة.

18_ تطهير مصر بدرجة 15.