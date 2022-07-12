جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي

يعرض “كورة 365” تصنيف الدوري المصري الممتاز بعد فوز فريق الأهلي والزمالك في الجولة 24 من المسابقة.

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك على المقاولون العرب 1-0 في المباراة التي واجهتهم اليوم في اليوم الرابع والعشرين.

فيما انتصر الأهلي على فريق المستقبل بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام وي، في الجولة 24 من المسابقات.

كما تعادل فريق بيراميدز مع طلعة الجيش بهدفين، وتمكن البنك الأهلي من الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

تصنيف الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

1- الزمالك – المركز الأول – 54 نقطة.

2- بيراميدز – المركز الثاني – 50 نقطة.

3- الأهلي – المركز الثالث – 48 نقطة.

4- المستقبل – المركز الرابع – 39 نقطة.

5- سموحة – المركز الخامس – 39 نقطة.

6- طلائع الجيش – المركز السادس – 37 نقطة

7- البنك الأهلي – المركز السابع – 34 نقطة.

8- فاركو – المركز الثامن – 30 نقطة.

9- اتحاد الإسكندرية – المركز التاسع – 28 نقطة.

10- المصري – المركز العاشر – 26 نقطة.

11- إنبي – المركز 11 – 26 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا – المركز 12 – 26 نقطة.

13- غزل المحلة – المركز 13 – 26 نقطة.

14- الجونة – المركز الرابع عشر – 22 نقطة 15- الإسماعيلي – المركز الخامس عشر – 20 نقطة.

16- المقاولون العرب – المركز السادس عشر – 20 نقطة.

17- Compañía del Este – المركز 17 – 16 نقطة.

18- مصر للمقاصة – المركز الثامن عشر – 14 نقطة