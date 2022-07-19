جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين.. الزمالك في الصدارة

اختتمت الليلة مباريات الجولة الخامسة والعشرين لموسم 2022/2022 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
نتائج اليوم الخامس والعشرين
فاز الزمالك على غزل المحلة بهدفين نظيفين للنجم المغربي أشرف بنشرقي.
وخسر الأهلي أمام بيراميدز 2-0 على يد فخر الدين بن يوسف وإريك تراوري.
وتغلب الإسماعيلي على نظيره فيوتشر إف سي بهدفين لواحد.
وتراجع فريق سموحة أمام نظيره الأهلي بهدف نظيف.
وحقق الجونة انتصارا ثمينا على طلعة الجيش بهدفين لواحد.
خسر المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا بهدف في المجموع سجله شادي حسين.
تعادل Farco مع Compañía Oriental بهدف لكل فريق.
فاز إنبي على مصر المقاصة بهدفين.
وانتهت مباراة الاتحاد الإسكندري والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي.
جدول الدوري المصري بعد الجولة 25
1_ الزمالك – 57 نقطة
2_ بيراميدز – 53 نقطة
3_ الاهلي – 48 نقطة
4_ فيوتشر – 39 نقطة
5_ سموحة – 39 نقطة
6_ البنك الاهلي – 37 نقطة
7_ جيش طلائع الجيش – 37 نقطة
8_ فاركو – 32 نقطة
9_ سيراميك كليوباترا – 32 نقطة
10_ إنبي – 30 نقطة
11_ اتحاد الاسكندرية – 29 نقطة
12_ المصري البورسعيدي – 28 نقطة
13_ الإسماعيلي – 26 نقطة
14_ الجونة – 26 نقطة
15_ غزل المحلة 26 نقطة
16_ المقاولون العرب – 20 نقطة
17_ إيسترن كومباني – 20 نقطة
18_ مصر للمقاصة – 14 نقطة