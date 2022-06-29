جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الأهلي من سموحة

وخسر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي أمام نظيره سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي واجهتهم، عصر اليوم الأربعاء، في منافسات اليوم الثالث والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فاز بيراميدز على إنبي بهدف نظيف في الجولة 23 من الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد النادي الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، فيما يرتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة على الزمالك

1- الزمالك 51 نقطة

2 – بيراميدز 49 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4- المستقبل 39 نقطة

5- سموحة 39 نقطة

6 / طلائع الجيش بـ 36 قارورة.

7 / البنك الاهلي 31 بثور.

8 / فاركو 30 نقطة.

9 / الاتحاد 28 نقطة.

10 / غزل المحلة 26 نقطة.

11 / المصري 26 نقطة.

12 / سيراميك 26 نقطة.

13 / انبي 26 نقطة.

14 / الجونة 21 نقطة.

15- الإسماعيلي برصيد 20 نقطة.

16- المقاولون العرب 20 نقطة.

17- أورينتال 16 نقطة.

18-مصر للمقاصة 14 نقطة.