جدول ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الأهلي والمقاصة

يقدم لكم موقع “كورة 365” ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي ومصر والتي من المتوقع أن تقام الليلة الأربعاء.

ويتطلع النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة على نظيره مصر المقاصة لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الشاملة.

ويأمل الأهلي أن يأخذ جميع النقاط الثلاث من الفيومي ليطارد غريمه التقليدي الزمالك إلى صدارة الدوري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1_ الزمالك برصيد 60 نقطة.

2_ بيراميدز برصيد 56 نقطة.

3_ الأهلي برصيد 51 نقطة.

4_ فيوتشر بـ 42 نقطة.

5_ سموحة 39 نقطة.

6_ طلائع الجيش بـ 38 نقطة.

7_ البنك الاهلي برصيد 37 نقطة.

8_ فاركو برصيد 35 نقطة.

9_ سيراميكا كليوباترا برصيد 33 نقطة.

10_ اتحاد الاسكندرية برصيد 33 نقطة.

11_ المصري بنتيجة 31.

12_ إنبي بنتيجة 30.

13_ غزل المحلة 27 نقطة.

14_ الجونة 26 نقطة.

15_ الإسماعيلي برصيد 26 نقطة.

16_ شركة الشرق برصيد 24 نقطة.

17_ المقاولون العرب 23 نقطة.

18_ مصر للمقاصة برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

تنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 27 يوليو في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري.

القناة التي تبث مباراة بين الأهلي ومصر المقاصة

ستنقل مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب “المقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين ضد صدام الليلة

ويدخل الأهلي تلك المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 24 مباراة هذا الموسم وحقق 15 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المصري بـ11 مباراة من أصل 26 مباراة.

وحقق مصر المقاصة مباراتين فقط لكنه خسر 15 مباراة وتعادل 9 مرات.