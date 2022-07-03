جدول ترتيب الدوري المغربي 2022، بعد انتهاء الجولة الـ 29 قبل الأخيرة من الدوري المغربي لكرة القدم، انطلقت الجولة الأخيرة من الدوري ورغم حسم لقب بطل الدوري لصالح نادي الوداد الرياضي، إلا أن هناك صدام بين الأندية التي تحتل الترتيب الأخير، من للحماية من الهبوط إلى الدرجة الثانية من الدوري، سنتعلم من خلال الترتيب الحالي للدوري المغربي، بالإضافة إلى نتائج ومواعيد المباريات المتبقية فِيْ الدوري.

الدوري المغربي للمحترفِيْن

الدوري المغربي للمحترفِيْن، أو ما يعرف بـ “الرَابِطْة الوطنية المغربية”، هُو دوري مغربي محترف لكرة القدم للرجال، يحتل المرتبة الأولى فِيْ الدوري المغربي لكرة القدم ويعتبر أول دوري كرة قدم فِيْ البلاد. تضم البطولة 16 ناديًا لكل فريق، وتستمر المواسم من أغسطس إلى مايو، حيث تلعب الفرق 30 مباراة لكل فريق (يلعب كل فريق فِيْ الدوري مرتين، ذهاباً وإياباً) بإجمالي 240 مباراة فِيْ كل موسم ويتم لعب معظم المباريات يومي السبت والأحد بعد الظهر وتم تشكيل المسابقة تحت اسم FRFM فِيْ 20 فبراير 1992 بعد أن قررت الأندية المشاركة فِيْ البطولة الاحترافِيْة الانفصال عن اتحاد كرة القدم فِيْ شمال إفريقيا، الذي تأسس عام 1911، وإدارة صفقة حقوق تلفزيونية مربحة.

معلومات عن الدوري المغربي

أهم المعلومات عن الدوري المغربي المعروف بـ “الرَابِطْة الوطنية المغربية” هِيْ كالتالي

الاسم الكامل بطولة المحترفِيْن الوطنية أو بطولة Inoue Professional.

المنظمة الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم.

تاريخ التأسيس 1956 م

الرياضة كرة القدم.

دولة المغرب.

إبيروس الكاف (أفريقيا).

النسخة الأولى 1956-1957 م.

عدد الفرق 16 فريق.

البطل الأخير الوداد الرياضي.

الأكثر انتصارات الوداد الرياضي (22 لقبا).

هبوط إلى الدوري المغربي لكرة القدم – الدرجة الثانية.

التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، كأس الاتحاد الأفريقي، كأس العرب للأندية الأبطال.

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جدول ترتيب الدوري المغربي 2022

ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم حتى 2 يوليو 2022 كَمْا هُو مبين فِيْ الجدول أدناه

مركز الفريق لعبه لقد فاز أنا أخطط ضائع له فِيْه +/- نقاط تطبيق 1 الوداد الرياضي 29 19 6 4 45 22 +23 63 تكف ف ف 2 الرياضة من فضلك 30 17 9 4 41 21 +20 60 qqq ر 3 الجيش الملكي 30 13 9 8 38 29 +9 48 qqqt 4 المغرب فاس 30 9 18 3 28 17 +11 45 فتفِيْف 5 فتح الرباط 29 10 10 9 32 29 +3 40 qt qqf 6 النهضة البركانية 29 9 11 9 35 33 +2 38 ف خ ف ف ف 7 أولمبياكوس آسفِيْ 29 9 11 9 29 27 +2 38 QQQT 8 أولمبيك خريبكة 30 8 12 10 32 37 -5 36 Kh Kh FTT 9 نادي السالمي 29 9 8 12 37 38 -1 35 خ 10 أمينة حسني الجديدة 29 8 11 10 31 40 -9 35 ف خ خ 11 شباب المحمدية 29 8 10 11 27 29 -2 34 ختت 12 حسنية أكادير 29 9 6 14 26 30 -4 33 ف خ خ 13 اتحاد طنجة 29 8 8 13 31 41 -10 32 جي تي جي تي 14 مولودية وجدة 29 6 12 11 32 38 -6 30 TTTTT 15 نادي وادي زم السريع 29 7 8 14 19 38 -19 29 كيو تي كيو تي 16 اليوسفِيْة برشيد 29 5 11 13 25 39 -14 26 kh tt tt

هداف الدوري المغربي 2022

ترتيب أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري المغربي حتى 2 يوليو 2022 كَمْا هُو مبين فِيْ الجدول أدناه

لاعب الفريق الأهداف مبينزا جاي الوداد الرياضي 16 أكسل ماي اتحاد طنجة 12 لامين دياكيتيس مولودية وجدة 10 محسن متولي الرياضة من فضلك 9 اسماعيل حافِيْ الجيش الملكي 9 كابيلو سيكانينج أولمبيك خريبكة 9 Y. Mehri حسنية أكادير 9 رضا حجوج فتح الرباط 8 أسامة اللملوي شباب المحمدية 8 ح. خبا أولمبياكوس آسفِيْ 8 جبريل واتارا أولمبياكوس آسفِيْ 7 حميد حداد الرياضة من فضلك 7 م. شهد السالمي للرياضة 7 ر. القروي السالمي للرياضة 7 ايوب اللكداوي أمينة حسني الجديدة 6 ابراهِيْم البحراوي النهضة البركانية 6

نتائج الجولة 29 من الدوري المغربي

يمكن رؤية نتائج المباراة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري المغربي فِيْ الجدول أدناه

الدور 29 الأربعاء 29/06/2022 أمينة حسني الجديدة 1 – 0 اليوسفِيْة برشيد فتح الرباط 0 – 2 نادي وادي زم السريع اتحاد طنجة 1 – 1 المغرب فاس نادي السالمي 2-3 حسنية أكادير مولودية وجدة 2 – 2 الوداد الرياضي الرياضة من فضلك 2-1 الجيش الملكي أولمبيك خريبكة 1-4 أولمبياكوس آسفِيْ النهضة البركانية 3-1 شباب المحمدية

مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المغربي

مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المغربي لكرة القدم موضحة فِيْ الجدول أدناه

السبت 07/02/2022 انتهت صلاحيته الجيش الملكي 1 – 0 أولمبيك خريبكة انتهت صلاحيته المغرب فاس 0 – 0 الرياضة من فضلك الأحد 07/03/2022 2000 نادي وادي زم السريع – أمينة حسني الجديدة 2000 شباب المحمدية – مولودية وجدة الاثنين 07/04/2022 2000 اليوسفِيْة برشيد – النهضة البركانية 2000 أولمبياكوس آسفِيْ – نادي السالمي 2000 الوداد الرياضي – فتح الرباط الثلاثاء 07/05/2022 2000 حسنية أكادير – اتحاد طنجة

الحساب الرسمي للاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم على تويتر

تمتلك الرَابِطْة الملكية المغربية لكرة القدم، المنظمة الرسمية للدوري المغربي، حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تشارك عبر حسابها جميع أخبار الدوري المغربي، بالإضافة إلى مشاركة جميع القرارات الرياضية المتعلقة بكرة القدم فِيْ المغرب يليه أكثر من 370.4 ألف متابع من جميع أنحاء المغرب، ويمكنك متابعة هذا هُو الحساب الرسمي والمباشر الوحيد.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على الدوري المغربي، جدول ترتيب الدوري المغربي 2022، كَمْا ذكرنا صدارة هدافِيْ الدوري، بالإضافة إلى نتائج ومواعيد الدوري المغربي. مباريات الدوري المغربي لكرة القدم.