جدول ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

يستعرض موقع “كورة 365” ترتيب الدوري المصري الممتاز قبيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة الليلة.

الزمالك يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

نعرض لكم أدناه جدول مراكز الدوري المصري

1_ الزمالك – 54 نقطة

2_ بيراميدز – 50 نقطة

3_ الاهلي – 48 نقطة

4_ فيوتشر – 39 نقطة

5_ سموحة – 39 نقطة

6_ جيش طلائع الجيش – 37 نقطة

7_ البنك الاهلي – 34 نقطة

8_ فاركو – 31 نقطة

9_ سيراميك – 29 نقطة

10_ اتحاد الاسكندرية – 28 نقطة

11_ إنبي – 27 نقطة

12_ المصري – 27 نقطة

13_ غزل المحلة 26 نقطة

14_ الإسماعيلي – 23 نقطة

15_ الجونة – 23 نقطة

16_ المقاولون العرب – 20 نقطة

17_ شركة الشرق – 19 نقطة

18_ مصر للمقاصة – 14 نقطة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم السبت 16 يوليو الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحزب الأهلي وبيراميدز

تبث قناة تايم سبورت الفضائية المفتوحة، اليوم السبت، في الدوري العام، مباراة الأهلي وبيراميديس.

الخطيب يراهن على تحرير رسوم لاعب الأهلي بفوزه على بيراميدز

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة دعم إلى لاعبي الأهلي قبل لقاء بيراميدز لتحفيزهم على الفوز.

ووعد الخطيب بالإفراج عن رسوم اللاعبين في حال فوزه على بيراميدز، بعد تجميدها عقب تراجع الأحمر مؤخرًا في النتائج.

وأبلغ محمود الخطيب الجهاز الفني وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بهذا القرار بشرط الفوز اليوم على بيراميدز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

يتوقع أن يبدأ ريكاردو سواريز، مدرب الأهلي، بتشكيل مكون من

محمد الشناوي في المرمى.

كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع.

عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي عفشة في الوسط.

أحمد عبد القادر، صلاح محسن، حسام حسن في الهجوم.

جونياس يحذر لاعبي بيراميدز

حرص المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدير نادي بيراميدز، على توجيه عدة رسائل للاعبين السماويين قبل مباراة الأهلي.

وأصر جونياس على ضرورة الفوز على الأهلي لمواصلة مسيرته نحو صدارة الدوري المصري الممتاز.

وطلب اليوناني من لاعبي بيراميدز عدم الانغماس في مواجهة النادي الأهلي، مؤكدا أهمية هذه المباراة.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

ويأتي الأهلي إلى هذه المباراة في المركز الثالث برصيد 48، 6 خلف منافسه الزمالك الذي احتل المركز الأول.

وخاض الأهلي 22 مباراة هذا الموسم، وفاز في 14 وخسر 2 لكنه تعادل 6 مرات.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك حيث خاض 24 مباراة هذا الموسم.

بيراميدز ربح 15 وخسر 4 لكنه تعادل في 5 مباريات.