جدول ترتيب الدوري.. ماذا لو حقق الأهلي الفوز في المؤجلتين

الاهلي

اندلع الصراع في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2022، بعد انتهاء الجولة 24.

حقق الزمالك فوزا صعبا على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف، فيما انتصر الأهلي على المستقبل بأربعة نظيفة.

واستمرت المنافسة بين قطبي الأهلي والزمالك هذا الموسم على صدارة الدوري المصري.

وينتهي الموسم الحالي نهاية شهر أغسطس المقبل، بحسب تصريحات الاتحاد المصري لكرة القدم.

تصنيف الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

واصل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة.

وخسر بيراميدز نقطتين في تعادل مثير أمام طلعة الجيش ليكتسب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن المتصدر الزمالك.

ماذا لو فاز الأهلي في المباراتين المؤجلتين

الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري الممتاز ضد الإسماعيلي والمقاولون.

وفي حال فوز الأهلي في كلتا المباراتين سيرفع رصيده إلى 54 نقطة ويعادل الزمالك في عدد النقاط في الصدارة.

ماذا تقول اللائحة في حال تعادل الأهلي والزمالك في نهاية الدوري

تنص لوائح الدوري المصري الممتاز على أن الفريقين متساويان في عدد النقاط في نهاية جولات المسابقة، ويتم تحديد الفائز باللقب عن طريق المباريات وجهاً لوجه.

الأهلي يتفوق على الزمالك وجها لوجه حيث فاز الأحمر بالدور الأول بنتيجة 5/3 وكسر التعادل أواخر الجولة الثانية.