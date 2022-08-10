جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري

ويعرض “كورة 365” ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

وتغلب الأهلي على المصري بهدفين

وتغلب الأهلي على نظيره المصري، بورسعيد، في مباراة الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات اليوم الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، بهدف نظيف.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري البورسعيد

حقق الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي انتصارا ثمينا بهدف نظيف على حساب نظيره المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

التقى الأهلي والمصري البورسعيدي على ملعب الجيش المصري ببرج العرب، في إطار الأسبوع 30 من الدوري المصري الممتاز.

وتعادلت أحداث الشوط الأول بين الفريقين، ولم يشكل أي منهما خطرا كبيرا على مرمى الآخر، باستثناء كرة صلاح محسن الوحيدة التي وضعها في يد المصري البورسعيدي. حارس المرمى.

الشوط الثاني كان مليئا بالعاطفة، خاصة في الربع الأخير من الساعة، بعد أن منح الحكم محمود البنا ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 78 بعد عودته إلى حكم الفيديو المساعد، ووضعها رامي ربيعة في شباك الأهلي. – المصري يعلن تقدم الأهلي بهدف نظيف.

استمرت المشاعر في المباراة، وتمكن النادي المصري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84، لكن الحكم ألغاه لخطأ، وشهدت المباراة اعتراضات كبيرة من قبل لاعبي مصر والجهاز الفني، وانتهى اللقاء. . مع فوز الاهلي بهدف نظيف.

جدول الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.

ولعب الأهلي 29 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز في 18 وتعادل 8 وخسر 3.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر في الترتيب العام للدوري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة و 7 وخسر 10 وتعادل 12.

1- الزمالك 72 نقطة.

2- بيراميدز 65 نقطة.

3- الأهلي 62 نقطة.

4- فيوتشر 48 نقطة.

5- طلائع الجيش 46 نقطة.

6- سموحة 42 نقطة.

7- البنك الأهلي 41 نقطة.

8- فاركو 38 نقطة.

9- إنبي 35 نقطة.

10- سيراميك كليوباترا 35 نقطة.

11- المصري 33 نقطة.

12- الإسماعيلي 33 نقطة.

13- اتحاد الإسكندرية 33 نقطة.

14- غزل المحلة 30 نقطة.

15- شركة ايست 28 نقطة.

16- الجونة 27 نقطة.

17- المقاولون العرب 25 نقطة.

18- مصر للمقاصة 15 نقطة.