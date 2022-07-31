جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام المقاولون

يقدم لكم “كورة 365” جدول أفضل الهدافين في الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام المقاولون العرب، في الجولة 12.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب 0-0 في اليوم الحادي والعشرين المؤجل من منافسات الدوري المصري.

من جهته، تعادل المصري البورسعيدي مع إنبي في الجولة التي جمعت الفريقين في الجولة 28 من مسابقة الدوري.

يتصدر أحمد سيد زيزو ​​نجم الزمالك صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا ويليه مروان حمدي بـ 12 هدفا.

جدول هدافي الدوري المصري

1 – أحمد سيد زيزو ​​(الزمالك) 13 هدفا.

2- مابولولو (اتحاد الاسكندرية) – مروان حمدي (سموحة) برصيد 12 هدفا.

3- جون إيبوكا (إنبي) 11 هدفاً.

4- شادي حسين (سيراميك كليوباترا) 10 اهداف.

5- أشرف بن شرقي (الزمالك) – مصطفى شلبى (إنبي) – أحمد رفعت (المستقبل) – عبد الكبير الوادي (سموحة) 9 أهداف.

6- علي معلول، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، خالد قمر (الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي)، محمد هلال (البنك الأهلي) برصيد 8 أهداف.

7- محمد شريف (الأهلي) ورمضان صبحي (بيراميدز) وأحمد عاطف (المستقبل) بسبعة أهداف.

8- عمر السعيد (الزمالك)، أيمن صفاقسي (المستقبل)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، أمادو نياس (المقاولون العرب) برصيد 6 أهداف.