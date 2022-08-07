جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد

يقدم لكم “كورة 365” جدول أفضل الهدافين في الدوري المصري، بعد فوز الأهلي على اتحاد الإسكندرية بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة 29.

جدول هدافي الدوري المصري

1- أحمد سيد زيزو ​​(الزمالك) 14 هدفا.

2- جون إيبوكا (إنبي) 13 هدفا.

3- مابولولو (اتحاد الاسكندرية) – مروان حمدي (سموحة) برصيد 12 هدفا.

4- مصطفى شلبي (إنبي) 10 أهداف.

5- أشرف بن شرقي (الزمالك) – شادي حسين (كليوباترا) – أحمد رفعت (المستقبل) – عبد الكبير الوادي (سموحة) محمد هلال (البنك الأهلي) 9 أهداف.

5- أشرف بن شرقي (الزمالك) – شادي حسين (كليوباترا) – أحمد رفعت (المستقبل) – عبد الكبير الوادي (سموحة) محمد هلال (البنك الأهلي) 9 أهداف.

6- علي معلول، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، أحمد عاطف (المستقبل)، خالد قمر (الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي)، برصيد 8 أهداف.

وتغلب الأهلي على الاتحاد من الإسكندرية بثلاثة أهداف

انتصر الأهلي على نظيره المصري الاتحاد من الإسكندرية 3-0، في مباراة الفريقين، ظهر اليوم الأحد، في الجولة 29 من الدوري المصري، على استاد برج العرب.

وسجل الأهلي هدفي أحمد سيد غريب في الدقيقتين 53 و 47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة.