جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز

يقدم لكم “كورة 365” جدول أفضل الهدافين في الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على مصر المقاصة والبنك الأهلي.

تغلب فريق الأهلي على نظيره المصري المقاصة، بهدف دون رد، ظهر اليوم، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

بينما تغلب بيراميدز على نظيره الأهلي بهدف دون رد، سجل رمضان صبحي في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

يتصدر أحمد سيد زيزو ​​نجم الزمالك صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا ويليه مروان حمدي بـ 12 هدفا.

رفع رمضان صبحي لاعب بيراميدز رصيده إلى 7، بعد هدفه في مرمى البنك الأهلي.

جدول أفضل الهدافين في الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز

1 – أحمد سيد زيزو ​​(الزمالك) 13 هدفا.

2- مابولولو (اتحاد الاسكندرية) – مروان حمدي (سموحة) برصيد 12 هدفا.

3- جون إيبوكا (إنبي) 10 أهداف.

4- اشرف بن شرقي (الزمالك) – مصطفى شلبى (انبي) – احمد رفعت (المستقبل) – عبد الكبير الوادي (سموحة) – شادي حسين (سيراميك كليوباترا) برصيد 9 اهداف.

5- علي معلول ومحمد مجدي أفشة (الأهلي) وخالد قمر (الجونة) وناصر منسي (البنك الأهلي) ومحمد هلال (البنك الأهلي) برصيد 8 أهداف.

6- محمد شريف (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)، أحمد عاطف (المستقبل) بـ 7 أهداف.

7- عمر السعيد (الزمالك)، أيمن صفاقسي (المستقبل)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، أمادو نياس (المقاولون العرب) برصيد 6 أهداف.