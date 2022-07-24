جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو في الصدارة

“كورة 365” يعرض جدول هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي والزمالك حيث يتصدر زيزو ​​الصدارة.

أحمد سيد زيزو ​​، أول لاعب في فريق الزمالك لكرة القدم، يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 13 هدفا.

هداف الدوري المصري

1- أحمد سيد زيزو ​​(الزمالك) متصدر برصيد 13 هدفا.

2- مروان حمدي (سموحة) المركز الثاني 12 هدفا.

3- مابولولو (اتحاد الإسكندرية) – المركز الثاني – 10 أهداف.

4- أشرف بن شرقي (الزمالك) جون إيبوكا (إنبي) عبد الكبير الوادي (سموحة) المركز الثالث 9 أهداف.

5- علي معلول، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، أحمد رفعت (المستقبل)، خالد قمر (الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي) – المركز الرابع – 8 أهداف.

6- محمد شريف (الأهلي)، محمد هلال (البنك الأهلي)، مصطفى شلبى (إنبي) – المركز الخامس – 7 أهداف.

7- عمر السعيد (الزمالك)، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي (المستقبل)، إبراهيم عادل (الأهرامات)، رمضان صبحي (الأهرامات)، أمادو نياس (المقاولون العرب)، شادي حسين (سيراميك كليوباترا) – المركز السادس – 6 أهداف. .

جدول الدوري المصري

1- الزمالك – المركز الأول – 60 نقطة.

2- بيراميدز – المركز الثاني – 56 نقطة.

3- الأهلي – المركز الثالث – 51 نقطة.

4- المستقبل – المركز الرابع – 42 نقطة.

5- سموحة – المركز الخامس – 39 نقطة.

6- طلاع الجيش – المركز السادس – 38 نقطة.

7- البنك الأهلي – المركز السابع – 37 نقطة.

8- فاركو – المركز الثامن – 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا – المركز التاسع – 32 نقطة.

10- المصري – المركز العاشر – 31 نقطة.

11- إنبي – المركز 11 – 30 نقطة.

12- اتحاد الإسكندرية – المركز الثاني عشر – 30 نقطة.

13- الإسماعيلي – المركز الثالث عشر – 26 نقطة.

14- غزل المحلة – المركز الرابع عشر – 26 نقطة.

15- الجونة – المركز الخامس عشر – 26 نقطة.

16- المقاولون العرب – المركز السادس عشر – 23 نقطة.

17- Compañía del Este – المركز 17 – 21 نقطة.

18- مصر المقاصة – المركز 18 – 15 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

واصل فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بفوز مهم وقيّم على حساب سموحة الإسكندرية بهدفين نظيفين.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين لصفر سجلهما أحمد سيد زيزو ​​وسيف الدين الجزيري.

في المباراة التي جمعتهم في اليوم السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي.

الزمالك سيطر على الشوط الأول، وكان خطرا كبيرا على هدف سموحة، وهدد مرمى فريق الإسكندرية في أكثر من مناسبة.

وأحرز أحمد سيد زيزو ​​الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 34 من المباراة.

بعد خطأ من دفاع سموحة، عرف زيزو ​​كيفية الاستفادة منه وسجل الهدف الأول للزمالك.

مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الثانية تمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الثاني للزمالك.

واصل الزمالك هجومه، ثم هدأت المباراة بعد رضاء لاعبي الزمالك بالنتيجة، لذا سيطر لاعبو سموحة على المباراة قليلاً.

وطرد لاعب نادي سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 64.

وبعد صد خطير أمام حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك، انتهت المباراة بهدفين نظيفين من الزمالك.